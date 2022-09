Salma Hayek fête ses 56 ans en bikini rouge : “Toujours reconnaissante”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Salma Hayek fête ses 56 ans dans un bikini rouge vif.

La star de “House of Gucci” s’est rendue sur Instagram vendredi pour partager une vidéo d’elle-même en train de danser sur un bateau pour célébrer. “Joyeux 56e anniversaire à moi !!!” la star américano-mexicaine a écrit en anglais et en espagnol, ajoutant un cœur rouge, une danse et un emoji aux lèvres. Elle a terminé la légende par “#toujours reconnaissant”.

Le message de Hayek a été vu plus de deux millions de fois et ne compte que quelques heures après avoir été téléchargé. Des milliers de fans et de pairs lui ont laissé de doux messages. Drake a écrit : “Joyeux anniversaire à ma muse”, avec six émojis en forme de cœur et Zoe Saldana a écrit : “Joyeux anniversaire Salmita Linda !”

“Agréable!” le comédien Chelsea Handler a écrit, avec un fan ajoutant, “Feliz cumpleaños queen!”

L’actrice affiche souvent sa silhouette sur Instagram, avec un autre post de bikini partagé lundi. “Prêt pour la semaine. Lista para la semana. #Monday”, a-t-elle écrit en posant sur un balcon en bikini noir, avec un châle noir et blanc et un grand chapeau de soleil noir.

Hayek a épousé le milliardaire français François-Henri Pinault en 2009, et depuis qu’elle s’est mariée, elle a été accusée d’avoir épousé le PDG de Kering uniquement pour son argent.

Parmi les sceptiques figurait l’acteur Dax Shepard, qui a admis lors d’un épisode de 2021 de son podcast “Armchair Expert” qu’au début, il n’avait pas compris ce que Hayek avait vu dans Pinault, 60 ans.

“J’étais comme, oh, OK, elle a épousé un homme riche, c’est peut-être pour ça qu’elle l’a épousé, je ne sais pas”, a avoué l’acteur, par Yahoo! Divertissement. “Je l’ai rencontré et je me suis dit, ce mec est tellement rusé – oh mon Dieu, la confiance, ses yeux, il est si beau et charmant et je me suis dit, oh, cet enfoiré aurait pu être fauché . C’est une bombe.”

Hayek était d’accord avec ces sentiments et a abordé de front les accusations de recherche d’or.

“Vous savez, le truc, c’est qu’en images, vous ne pouvez pas commencer à deviner la magie en lui”, a déclaré le nominé aux Oscars. “Il m’a fait devenir une bien meilleure personne et m’a fait grandir d’une manière tellement bonne et saine.”

Hayek a poursuivi: “Et vous savez quand je l’ai épousé, tout le monde a dit:” Oh, c’est un mariage arrangé, elle l’a épousé pour l’argent. Je me dis: “Ouais, peu importe, salope.” Pense ce que tu veux : 15 ans ensemble, et nous sommes forts en amour.”

Elle a également admis qu’elle n’était pas non plus à l’abri de telles idées préconçues.

“Et j’avais ça au fait. C’était la dernière chose que je voulais – ce n’était pas du tout mon genre. Et je suis arrivé avec des idées préconçues et il [melted] tous », a admis Hayek, qui a elle-même une valeur nette de 200 millions de dollars, selon Valeur nette des célébrités.

Le couple a une fille, Valentina, 14 ans.