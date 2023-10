Salma Hayek et sa fille Valentina portent des robes violettes assorties – Hollywood Life

Crédit d’image : Jack Dredd/Shutterstock

Salma Hayek sortir avec sa superbe fille, Valentina Paloma Pinault, est toujours un spectacle à voir, surtout quand ils arborent des looks assortis ! Le duo portait tous les deux des robes violettes lorsqu’ils sont sortis pour l’afterparty de David et Victoria BeckhamLe nouveau documentaire Netflix de Netflix le 3 octobre. Salma, 57 ans, et Valentina, 16 ans, ont montré leurs tenues chics en arrivant avec style à l’événement, qui s’est déroulé dans un club privé appelé The Twenty Two à Londres.

Salma portait une longue robe en soie violette, avec une paire de talons compensés noirs et une pochette noire. Le Éternels La star a laissé tomber ses cheveux bruns foncés pour sortir le soir. Elle a fièrement partagé son look complet sur Instagram, avec une photo d’elle posant dans sa tenue dans un escalier avant la fête. « @victoriabeckham @davidbeckham J’arrive 💜 », a-t-elle écrit.

Valentina, quant à elle, portait une mini robe violette sous un blazer noir. Sa robe était plus courte que celle de sa mère, mais toujours aussi élégante. L’adolescente a complété son look avec des talons noirs et un sac noir. Valentina a suivi son célèbre parent dans le club pour faire la fête toute la nuit avec les Beckham et d’autres célébrités.

Salma partage sa fille avec son mari, François-Henri Pinault, 61 ans, président-directeur général milliardaire du groupe de luxe Kering. Au cours de l’année écoulée, Valentina a rejoint sa mère pour de nombreux événements majeurs, tels que le défilé Gucci dans le cadre de la Fashion Week de Milan en février et le tapis rouge des Oscars 2023 en mars. Lors de ce dernier événement, Salma portait une robe dos nu à paillettes, tandis que Valentina portait une robe ajustée et évasée douce et sans bretelles.

En 2022, Salma et Valentina ont posé ensemble pour la couverture de Vogue Mexique dans des looks assortis au logo Gucci. Dans son entretien avec le magazine, Valentina a révélé que sa fille avait un talent pour les vêtements de la célèbre star.

« Nous nous disputons pour les vêtements parce qu’elle prend tout dans mon placard », a déclaré le Frida a déclaré la star au point de vente. « Depuis qu’elle est petite, elle ne m’a jamais laissé choisir ses vêtements, et j’ai toujours aimé ça. » Valentina a ensuite ajouté qu’elle ne trouvait pas autant d’enthousiasme chez les marques de créateurs. « La vérité est qu’en matière de vêtements, j’adore les siens, mais en général je porte toujours ce que j’aime. Je remarque à peine la marque », a déclaré l’adolescent. « En général, j’aime aussi combiner et porter des pièces vintage. »

En 2019, Salma a parlé de son lien étroit avec sa fille dans une interview avec Ville et campagneet a expliqué pourquoi avoir Valentina à un âge légèrement plus âgé était bon pour elle.

« Je pense que je suis une meilleure mère parce que je l’ai eue plus tard », a expliqué Salma. «Mais je suis fatigué. Je ne vais pas mentir. Dans la même interview, elle a également décrit sa fille comme « très créative, très intelligente, très drôle et très volontaire ».