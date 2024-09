Salma Hayek est aux anges à l’occasion des 17 ans de sa fille : « Je t’aime »

Valentina, la fille de Salma Hayek, a eu 17 ans et, le jour de son anniversaire, sa mère superstar a partagé ses sentiments dans une publication sur les réseaux sociaux.

Les photos et vidéos téléchargées ont montré les souvenirs que le duo mère-fille a partagés au fil des ans alors que Frida L’actrice a écrit une note sincère pour son enfant, qu’elle partage avec son mari, François-Henri Pinault.

« Le dernier anniversaire de mon bébé est à la maison (pour l’instant) », a écrit Hayek, ajoutant qu’elle « souffre déjà d’anxiété de séparation », a légendé la star de Marvel.





Elle a poursuivi : « Elle me fait rire toute la journée, m’apprend tellement de choses, me motive, m’inspire de tellement de façons, me donne envie de danser, de chanter et de cuisiner et rend la vie si excitante », ajoutant : « Je t’aime tellement, mi Vale. »

Comme sa mère, Valentia a déclaré qu’elle voulait travailler dans l’industrie cinématographique. « Je veux des choses différentes, mais je suis presque toujours en train de passer d’un domaine à l’autre », a-t-elle déclaré. Personnes.

« J’aimerais être actrice puis réalisatrice car c’est ce qui a du sens dans ma tête. »

« De plus, je pense qu’il doit être plus difficile d’être réalisateur si vous n’avez pas d’expérience de l’autre côté de l’écran qui pourrait aider à la réalisation », conclut l’adolescent.