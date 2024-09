Salma Hayek dit qu’elle avait « peur » de jouer dans « Sans sang » d’Angelina Jolie

Le nouveau film d’Angelina Jolie Sans sang dépeint l’horreur qui suit une guerre, et la star du film, Salma Hayek Pinault, était initialement réticente à jouer dans le film.

« J’avais peur de jouer ce rôle. Je n’ai pas immédiatement sauté le pas parce qu’elle souffre énormément, mon personnage, et j’ai dû y aller et souffrir pendant toute la durée du tournage », a déclaré Salma Variété au Festival du film de Toronto.

Le Frida La star a continué : « Vous ne pouvez pas expulser la douleur. Vous devez la maintenir bouillante, bouillante, bouillante pendant des heures, des jours, des semaines. J’étais donc terrifiée et je ne voulais pas le faire. »

Elle a ajouté : « Plus on en parlait… plus j’ai commencé à me voir, à voir mes propres traumatismes, les traumatismes de personnes que je connais, qui sont proches de moi, dans ce personnage qui m’était si étranger au début et vers lequel je ne voulais pas aller. J’ai commencé à me dire : « Comment ça, tu ne veux pas y aller ? Tu as toujours été là. » J’ai commencé à voir comment cela touchait tant de femmes, même si on n’est pas d’après-guerre. Nous avons toutes été mises de côté, ignorées ou maltraitées d’une manière ou d’une autre. »

Angelina Jolie a ajouté : « C’était quelque chose que tout le monde, et surtout ces deux acteurs extraordinaires, ont dû faire sur le plateau de manière très, très humaine. Nous avons tous dû parler de ce que c’était. Après avoir pensé à cette douleur, à ce désir de vengeance, à toute cette souffrance, et écouté l’autre partie. Pouvez-vous alors vous laisser submerger ? Pouvez-vous vraiment l’entendre ? [what the other side is saying]et peux-tu le laisser te transformer ?