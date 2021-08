Salma Hayek décode son rôle dans ‘Hitman’s Wife’s Bodyguard’ | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice Salma Hayek joue le rôle de l’escroc internationale Sonia Kincaid dans « Hitman’s Wife’s Bodyguard » qui sortira en Inde le 6 août.

Parlant de son personnage dans le film, Salma a déclaré à IANS : » J’aime tellement mon personnage. Je suis tellement fier de l’avoir créée, elle est folle, mais pas folle au hasard. J’ai été très précis sur les choix que j’ai faits. Elle est pleine de contradictions, mais j’avais ma propre bible sur sa façon de penser et ces contradictions ont du sens pour moi.

Elle a ajouté: « L’une des choses que j’aime chez elle, c’est son processus de pensée – c’est étrange, mais c’est cohérent dans son étrangeté. C’est tellement amusant à faire et je suis très reconnaissant à Patrick de m’avoir fait confiance.

« Hitman’s Wife’s Bodyguard » est un film d’action américain réalisé par Patrick Hughes et écrit par Tom O’Connor et Brandon et Phillip Murphy. C’est la suite du film de 2017 « The Hitman’s Bodyguard ».

Le film présente Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Richard E. Grant reprenant leurs rôles, avec Frank Grillo, Tom Hopper, Antonio Banderas et Morgan Freeman rejoignant le casting.

Dans le film, le garde du corps suspendu Michael Bryce (Reynolds) fait à nouveau équipe avec le tueur à gages Darius Kincaid (Jackson) et sa femme (Hayek) pour empêcher un fou (Banderas) de lancer une attaque terroriste contre l’Europe.