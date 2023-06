Salma Hayek a admis qu’elle hésitait à faire partie du casting de « Black Mirror ».

Dans la saison 6 de la série dramatique de science-fiction dystopique, Hayek a déclaré qu’elle avait peur que les scènes « dégoûtantes » et « grotesques » dans lesquelles elle a joué soient largement critiquées par les téléspectateurs.

« Il y a tellement de moments qui m’ont choqué dans le scénario. Il y en a un énorme que j’ai dû accepter et qui m’a fait me demander : ‘Est-ce que je veux vraiment faire ça ? Est-ce que je vais avoir des ennuis ? ‘ », a déclaré Hayek lors d’une interview en couverture pour Radio Times, selon l’Independent.

SALMA HAYEK VA SANS MAQUILLAGE ALORS QU’ELLE COMPTE « LES CHEVEUX BLANCS ET LES RIDES »

L’actrice de 56 ans dépeint un personnage de « Black Mirror » qui est une version non célèbre d’elle-même qui est choquée par le lancement par une plateforme de streaming d’un nouveau drame basé sur sa vie.

« C’est comme si j’avais créé un alter ego où je pouvais faire les choses les plus dégoûtantes et les plus grotesques que vous ne feriez jamais dans la vraie vie… et avoir la permission de le faire. »

Malgré les craintes de Hayek d’avoir des « ennuis » pour son rôle dans « Black Mirror », elle a avoué qu’elle aimait travailler sur la série télévisée populaire.

« C’était absurde et très amusant. C’est une opportunité unique de jouer une interprétation de moi-même », a ajouté Hayek.

« Je dois explorer les concepts et les clichés que les gens ont sur moi et me déprécier. »

SALMA HAYEK CLIGNOTE UN CORPS NU ACCIDENTELLEMENT PENDANT LA DANSE CHEEKY

« Black Mirror » La saison 6 comprend un casting étoilé comprenant Michael Cera, Aaron Paul, Rory Culkin et plus encore.

Les commentaires de la star de « Magic Mike: Last Dance » surviennent après qu’elle a posté une photo risquée d’elle-même allongée sur un bateau en bikini.

Hayek a fait étalage de son physique en forme alors qu’elle portait des lunettes de soleil en maillot de bain bleu à lanières et est vue en train de profiter d’une promenade en bateau au bord de l’eau.

« Certaines personnes n’aiment pas les jours gris, mais je pense que chaque jour est précieux. Adorez votre semaine, peu importe ce qu’elle apporte », a-t-elle légendé son message avant de partager une traduction en espagnol.

SALMA HAYEK ÉTOUFFE EN PHOTOS DE BIKINI, SE SENT ‘RENOUVELÉE’ APRÈS LA PLONGÉE DANS L’OCÉAN

Hayek a récemment parlé franchement du vieillissement et de son image de beauté, alors qu’elle fait étalage de ses cheveux gris sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, l’actrice mexicaine-américaine est devenue naturelle dans une photo en gros plan d’elle-même qu’elle a partagée sur Instagram.

« Je me réveille et je compte combien de cheveux blancs et de rides ont détruit la fête ce matin », a écrit Hayek à côté de la photo, avec la légende répétée en espagnol.

La star de « House of Gucci » a également montré sa silhouette époustouflante dans un bikini jaune vif, alors qu’elle se baignait dans les eaux bleues claires.

Fox News Digital a contacté le représentant de Hayek pour un commentaire.