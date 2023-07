Salma Hayek célèbre 25 millions de followers sur IG avec une vidéo sexy

Yass Salma

Les médias sociaux sont bourdonnement sur Salma Hayek56 ans, célébrant 25 MILLIONS d’abonnés Instagram avec une vidéo désormais virale où elle fait le ménage énormément dans un bikini méchant tout en éclaboussant de manière sexy dans une piscine.

« Je n’arrive pas à y croire, 25 millions de followers ! Merci beaucoup à chacun d’entre vous. 🙏 », a-t-elle écrit sous la vidéo.

« Vu que vous aimez tous le plus mes photos de bikini 👙, voici un exercice de bikini pour vous tous. Je déteste faire de l’exercice, mais j’aime célébrer les bons moments en dansant dans l’eau. Je suis sincèrement émue et reconnaissante pour tout votre amour et votre soutien.

No lo puedo creer, 25 millions de seguidores ! Muchas gracias a cada uno de ustedes. 🙏 Ya que su foto favorite es la del bikini 👙, aquí les comparto una rutina de ejercicio en bikini para todos ustedes. Odio hacer ejercicio, pero me encanta celebrar los buenos momentos bailando en el agua. Estoy genuinamente conmovida y agradecida por todo su apoyo y amor”