Salma al Shehab. Une étudiante de Leeds emprisonnée en Arabie saoudite est utilisée « pour donner l’exemple » et doit être « immédiatement libérée », selon Amnesty International | Nouvelles du monde

Un étudiant de l’université de Leeds emprisonné en Arabie saoudite pour avoir prétendument diffusé de “fausses rumeurs” et retweeté des messages de dissidents est utilisé pour “donner l’exemple” et doit être “immédiatement libéré”, a déclaré Amnesty International.

Salma al-Shehab était condamné à 34 ans de prison dans une décision rendue lundi en vertu des lois du royaume contre le terrorisme et la cybercriminalité, que l’organisation a qualifié de punition “cruelle et illégale”.

Les militants et les avocats considèrent la condamnation de la mère de deux enfants et militante comme choquante, même selon les normes de justice saoudiennes, et la décision a suscité une condamnation mondiale croissante.

Amnesty International a dénoncé cette décision “scandaleuse” et demandé sa libération “sans condition”.

La Saoudienne de 34 ans, mère de deux jeunes garçons âgés de quatre et six ans, avait initialement été condamnée à trois ans de prison pour avoir utilisé Internet pour “provoquer des troubles publics et déstabiliser la sécurité civile et nationale”.

Cependant, cela a été augmenté après qu’une cour d’appel a été invitée à examiner d’autres crimes présumés.

“Salma al-Shehab n’aurait jamais dû être condamnée, mais voir sa peine passer de six à 34 ans à la suite d’un procès inéquitable montre que les autorités ont l’intention de l’utiliser pour donner l’exemple au milieu de leur répression incessante de la liberté d’expression, », a déclaré Diana Semaan, directrice adjointe par intérim d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

“Elle doit être libérée immédiatement et sans condition. Les autorités saoudiennes doivent lui permettre de retrouver sa famille et de poursuivre ses études au Royaume-Uni”, a-t-elle ajouté.

“L’Arabie saoudite doit mettre fin à sa répression implacable contre les militantes des droits des femmes et toute autre personne qui ose s’exprimer librement.”

L’Organisation européenne saoudienne des droits de l’homme (ESOHR) a précédemment décrit la peine de Mme al-Shehab comme établissant un “précédent dangereux pour les militantes et les défenseurs des droits humains”.

Mme al-Shehab, qui s’est également vu interdire de voyager pendant 34 ans, a été arrêtée en janvier 2021 alors qu’elle était en vacances à Arabie Saouditeayant été ciblée par les autorités pour avoir utilisé Twitter pour suivre, écrire sur et soutenir des militantes saoudiennes des droits des femmes, dont Loujain al-Hathloul.

Image:

Mme al-Shehab photographiée en 2014



La doctorante a été détenue à l’isolement prolongé pendant 285 jours avant d’être traduite en justice, ce qui viole les normes internationales et le droit saoudien de procédure pénale, selon Amnesty International.

Elle s’est également vu refuser l’accès à un avocat tout au long de sa détention provisoire, y compris pendant les interrogatoires, a affirmé l’organisation.

Mme Al-Hathloul a été emprisonnée pour “espionnage avec des parties étrangères” et “complot contre le royaume”, mais a été libérée sous condition en 2021.

La condamnation de Mme al-Shehab, qui n’est jusqu’à présent pas reconnue par le royaume, intervient au milieu de la répression de la dissidence par le prince héritier Mohammed bin Salman, alors même que son régime accordait aux femmes le droit de conduire et d’autres nouvelles libertés dans la nation islamique ultraconservatrice.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le prince Mohammed a été critiqué pour ses arrestations de ceux qui ne se conforment pas, notamment des dissidents et des militants, mais aussi des princes et des hommes d’affaires.