Salma al-Shehab, militante saoudienne, condamnée à 34 ans pour avoir tweeté

BEYROUTH – L’Arabie saoudite a discrètement condamné une femme à 34 ans de prison pour son activité sur Twitter la semaine dernière, marquant la plus longue peine jamais prononcée pour un militant pacifique et lançant une nouvelle vague de peur parmi les détracteurs du gouvernement, a déclaré un groupe de défense des droits. La femme, Salma al-Shehab, a été arrêtée en janvier 2021 en Arabie saoudite, où elle était en vacances, quelques jours avant que la citoyenne saoudienne et mère de deux enfants ne rentre chez elle en Grande-Bretagne, ont déclaré des groupes de défense des droits. Les accusations portées contre la femme de 33 ans tournaient toutes autour de son activité sur Twitter, a déclaré l’Organisation européenne saoudienne des droits de l’homme, qui a examiné les documents judiciaires et parlé à ses amis.

Shehab avait été active sur la plate-forme de médias sociaux lors de campagnes exigeant l’abolition du système de tutelle du pays, qui donne aux hommes un contrôle légal sur certains aspects de la vie des parentes. Elle avait également lancé des appels à la libération des prisonniers d’opinion saoudiens.

Le groupe euro-saoudien de défense des droits de l’homme, qui suit les arrestations dans le royaume, a déclaré que Shehab était accusé d’avoir porté atteinte à la sécurité de la société et à la stabilité de l’État, de répandre la sédition, d’aider ceux qui cherchent à perturber l’ordre public et de répandre des rumeurs fausses et malveillantes sur Twitter.

Les accusations sont familières : semer la sédition et déstabiliser l’État sont des accusations fréquemment utilisées contre les militants du royaume qui s’élèvent contre le statu quo. L’Arabie saoudite utilise depuis longtemps sa loi antiterroriste contre ses citoyens dont les protestations sont jugées inacceptables, surtout s’ils critiquent le dirigeant de facto, le prince héritier Mohammed bin Salman.

Fin 2021, le jugement initial contre Shehab lui a infligé six ans de prison. Lorsqu’elle a fait appel, cependant, la peine a été portée à 34 – la peine la plus longue du pays contre un militant pacifique, selon plusieurs groupes de défense des droits humains.

La peine comprend une interdiction de voyager de 34 ans et la fermeture de son compte Twitter, a déclaré Lina al-Hathloul, responsable de la surveillance et des communications chez ALQST, un groupe saoudien de défense des droits basé à Londres. “Maintenant, nous travaillons avec Twitter pour ne pas le fermer ou pour leur faire prendre conscience qu’au moins si on leur demande de le fermer, cela vient du gouvernement saoudien et non d’elle.”

Dans sa déclaration de mardi, le groupe de défense des droits euro-saoudien a déclaré que la décision de condamner Shehab en vertu de la loi antiterroriste “confirme que l’Arabie saoudite traite ceux qui exigent des réformes et les critiques sur les réseaux sociaux comme des terroristes”.

Le groupe a déclaré que la décision crée un dangereux précédent et montre que les efforts largement salués de l’Arabie saoudite pour moderniser le royaume et améliorer les droits des femmes “ne sont pas sérieux et relèvent des campagnes de blanchiment qu’elle mène pour améliorer son bilan en matière de droits humains”.

Shehab est doctorant à l’Université britannique de Leeds et chargé de cours à l’Université Princess Nourah de Riyad, la capitale saoudienne. Le spécialiste de la médecine bucco-dentaire appartient à la secte chiite de l’islam, considérée par de nombreux musulmans sunnites purs et durs comme hérétique.

L’Arabie saoudite a souvent été critiquée pour son traitement de la minorité chiite. Plus tôt cette année, Human Rights Watch, basé à New York, a déclaré dans son rapport annuel sur les droits de l’homme que le royaume “discrimine systématiquement les minorités religieuses musulmanes”, y compris les chiites.

La dernière activité Twitter de Shehab remonte au 13 janvier 2021, deux jours avant son arrestation, lorsqu’elle a retweeté une chanson arabe classique sur la disparition de la compagnie d’un être cher.

Sur sa page Twitter, qui reste active, son tweet épinglé en tête de son activité est une prière demandant pardon si elle avait déjà transgressé contre un autre humain sans le savoir et demandant à Dieu de l’aider à rejeter l’injustice et à aider ceux qui y sont confrontés.

Le tweet se termine par “la liberté aux prisonniers d’opinion et à toute personne opprimée dans le monde”.