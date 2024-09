Sally Rooney n’accepte pas les offres d’adaptation de Beautiful World, Where Are You

Même si deux des romans de Sally Rooney ont été adaptés en séries télévisées, les fans ne peuvent pas s’attendre à ce que son troisième roman soit diffusé à l’écran de sitôt.

Dans une conversation avec Le Le New York Timesle Les gens normaux l’auteur a révélé qu’elle n’acceptait aucune offre d’adaptation de son troisième livre de 2021, Beau monde, où es-tusuite au succès des adaptations Les gens normaux et Conversations avec des amis, tous deux diffusés sur BBC Three/Hulu.

« Jusqu’à présent, j’ai décidé de n’accepter aucune offre d’option sur les droits de ce livre », a déclaré Rooney à la publication. « J’ai senti qu’il était temps de faire une pause et de laisser le livre être son propre projet pendant un certain temps. »

Rooney, qui a été décrite comme une voix littéraire générationnelle, précédemment surnommée la « première grande romancière du millénaire » ou « Salinger de la génération Snapchat », a été acclamée par la critique pour son roman de 2018. Les gens normauxLa série, avec Paul Mescal et Daisy Edgar-Jones en vedette, est devenue un succès après sa sortie en avril 2020, faisant de Mescal et Edgar-Jones des stars immédiates.

Alice Birch était la scénariste de la série, tandis que Lenny Abrahamson a réalisé la première moitié de la série limitée de 12 épisodes, suivi par Hettie Macdonald.

Bien qu’elle ait contribué à adapter son roman à l’écran – sa toute première fois qu’elle écrivait un scénario – Rooney n’a pas été impliquée dans le processus d’adaptation de son roman de 2017. Conversations avec des amisqui mettait en vedette Alison Oliver, Joe Alwyn, Jemima Kirke et Sasha Lane, parce qu’elle travaillait sur l’écriture Beau monde, où es-tu.

Lorsqu’on lui a demandé si elle aurait souhaité être davantage impliquée dans l’adaptation de ce roman étant donné qu’il n’a apparemment pas eu autant de succès que Les gens normauxRooney a confirmé que non.

« La raison pour laquelle j’ai choisi de ne pas être aussi impliqué dans la deuxième adaptation était parce que je travaillais sur ce qui est devenu mon troisième roman. [Beautiful World, Where Are You]”, a déclaré Rooney avant de réfléchir à l’ampleur de la tâche que représentait le travail sur la série et à l’attention du public qui a suivi.

« L’expérience de travailler sur le premier a été, à bien des égards, incroyable – l’équipe de personnes impliquées. Mais j’avais aussi l’impression que c’était un travail de grande envergure. Puis, lorsque l’émission a été diffusée, cela m’a semblé énorme en termes de quantité de discours qu’elle a générés et d’attention médiatique. J’avais l’impression que ce monde n’était pas celui auquel j’appartenais. J’avais l’impression que… OK, maintenant je sais que mes livres sont là où je dois être, et c’est tout ce que je veux faire.”

Rooney est sur le point de sortir son quatrième roman tant attendu, Intermezzoqui se concentre sur deux frères en deuil de la perte de leur père tout en explorant leurs relations amoureuses, mardi.