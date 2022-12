Sally Nugent de BBC Breakfast disparaît de l’émission alors que son remplaçant envisage un changement d’emploi rival

Sally Nugent de BBC Breakfast a disparu de l’émission d’aujourd’hui.

La journaliste de 51 ans – qui présente l’émission du lundi au mercredi – a été remplacée ce matin par Nina Warhurst.

Pennsylvanie

Sally Nugent de BBC Breakfast n’était pas à l’émission de ce matin – et son remplaçant envisage un autre travail[/caption]

Bbc

Nina Warhurst a remplacé Sally Nugent aujourd’hui sur BBC Breakfast[/caption]

Nina, 42 ans, et le co-animateur Jon Kay, 53 ans, ont commencé la tranche de mercredi de BBC Breakfast en discutant des gros titres qui ont fait la une des journaux au cours des dernières 24 heures.

L’un d’eux était la façon dont Matt Lucas, 48 ​​ans, a radicalement quitté Bake Off la nuit dernière, affirmant qu’il était “devenu clair” qu’il ne pouvait plus animer l’émission de Channel 4.

Nina a avoué : « Je suis toujours disponible pour goûter des gâteaux…

“Juste le gâteau qui mange un peu.”

Jon a répondu: “Pas tellement le travail, juste le peu de nourriture?”

“Non, juste le fait de manger”, a confirmé Nina.

Matt a rejoint GBBO en 2020 pour présenter le programme aux côtés de Noel Fielding.

Il a repris le rôle de Sandi Toksvig, qui était dans la série depuis 2017.

Le présentateur de la Fantasy Football League a annoncé la nouvelle sur Twitter.

Matt a tweeté : « Adieu Bake Off ! Ce fut une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés.

«Mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois Fantasy Football League et Bake Off à côté de tous mes autres projets.

« Alors, après trois séries et 51 épisodes, je passe allègrement la baguette à quelqu’un d’autre.

“Je voudrais adresser mes plus chaleureux remerciements et ma gratitude à tout le monde chez Love Productions et Channel 4 et à Noelipops, Paul, Dame Prue, l’équipe et, bien sûr, les merveilleux boulangers pour m’avoir accueilli dans la tente.

“Je souhaite à celui qui prendra le relais le meilleur et j’ai hâte de syntoniser la prochaine série sans déjà savoir qui a gagné!”

Canal 4 / Love Productions / Mark Bourdillon

Matt avec le co-animateur Noel Fielding[/caption]