Sally Nugent de BBC Breakfast a été remplacée et Jon Kay quitte le studio dans un grand bouleversement de présentateur

Sally Nugent de BBC Breakfast a été remplacée et Jon Kay a quitté le studio aujourd’hui.

Une nouvelle semaine a vu des changements majeurs sur BBC Breakfast alors que Jon se dirigeait vers Downing Street pour couvrir la situation actuelle avec le gouvernement britannique.

Suite à la démission de Liz Truss la semaine dernière, la course est lancée pour trouver le prochain Premier ministre et chef du Parti conservateur, et Jon était sur place devant le numéro 10 avec toutes les mises à jour.

Jon, 52 ans, présente habituellement aux côtés de Sally, 51 ans, du lundi au mercredi, mais son co-animateur était introuvable aujourd’hui.

Au lieu de cela, Victoria Fritz s’est présentée seule depuis le canapé rouge de Salford, avec un look fantastique dans un tailleur-pantalon rose vif.

Les téléspectateurs adoraient son ensemble audacieux et sa présence dans l’émission, avec un tweet: “@VFritzNews était magnifique sur #bbcbreakfast ce matin.”

Un autre a ajouté: “#BBCBreakfast Victoria Fritz est un naturel d’une présentatrice de classe pure, une belle personnalité attrayante devrait être sur le canapé plus souvent.”

Un troisième a tweeté: “Aimer #harryhill et Victoria est mon nouveau favori sur #bbcbreakfast.”