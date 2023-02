Sally Field révèle le rôle de film bien-aimé qu’elle a refusé: “Ce ne serait pas pareil”

Le trio emblématique qui compose “The First Wives Club” aurait pu être un peu différent si Sally Field avait dit oui.

Dans une nouvelle interview avec People, l’actrice a révélé qu’elle avait refusé un rôle dans la comédie de 1996, bien que Goldie Hawn lui ait demandé de co-vedette.

Field a déclaré: “Goldie voulait vraiment que je le fasse. Peut-être que cela aurait été amusant, mais ils étaient tous si musicaux, et je ne le suis pas.”

Field n’a pas précisé quelle partie lui a été proposée, mais le trio final a fini par être Hawn, Bette Midler et Diane Keaton.

Selon Field, “le film n’aurait pas été le même” si elle avait signé.

“The First Wives Club” était basé sur un roman du même nom de 1992 d’Olivia Goldsmith, et suivait Hawn, Midler et Keaton alors qu’ils concluaient un pacte pour se venger de leurs ex-maris qui les avaient quittés pour des femmes plus jeunes. Il a ensuite rapporté un peu plus de 181 millions de dollars au box-office mondial et est resté une option de location et de streaming populaire.

“The First Wives Club” n’est pas le seul rôle que Field a refusé.

Dans la même interview, l’actrice a révélé qu’elle avait refusé le rôle principal face à Michael Douglas dans “Romancing the Stone” en 1984. Le rôle a finalement été joué par Kathleen Turner, qui, selon Field, était mieux adaptée au film.

“Mon instinct était qu’il y avait quelqu’un d’autre qui était meilleur. Et ce quelqu’un était Kathleen Turner”, a déclaré Field. “Cette Kathleen aux longues jambes, avec sa voix rauque. Je veux dire, elle est toujours à couper le souffle. Et elle est si douce. Il n’y a personne d’autre comme elle.”

Field n’a pas dit non à tout, bien sûr. La femme de 76 ans a eu une carrière illustre, avec des rôles dans des films tels que “Steel Magnolias”, “Mrs. Doubtfire” et “Lincoln”, et elle a remporté deux Oscars, pour “Norma Rae” et “Places in the Cœur.”

Son dernier film, “80 for Brady”, l’associe à un autre groupe d’actrices emblématiques : Jane Fonda, Lily Tomlin et Rita Moreno. Le quatuor joue les meilleurs amis obsédés par la légende de la NFL, Tom Brady, qui se donne pour mission de se rendre au Super Bowl 2017 pour le voir en action.

« 80 for Brady » est présenté dans les salles vendredi.