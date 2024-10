Sally Field raconte l’histoire d’un avortement pénible au Mexique lorsqu’elle était adolescente : « Nous ne pouvons pas revenir en arrière »

CNN

—



L’actrice oscarisée Sally Field a parlé d’un avortement « qui a changé sa vie » qu’elle a subi lorsqu’elle était adolescente, dans le but de mettre en lumière la question des droits reproductifs.

Field a rappelé l’épreuve dans un vidéo a posté sur son Instagram, disant qu’elle avait avorté quand elle avait 17 ans à Tijuana, au Mexique, sur les conseils d’un médecin, qui était également un ami de la famille.

Le médecin, dit-elle, l’a conduite à la clinique, accompagnée de la mère de Field et de l’épouse du médecin.

Rappelant les détails déchirants de son expérience, Field a déclaré qu’elle avait été agressée pendant la procédure, qui, selon elle, avait été réalisée sans anesthésie, à part « quelques bouffées d’éther ».

« J’en ai encore très honte parce que j’ai grandi dans les années 50 et c’est ancré en moi », a-t-elle déclaré. « C’était plus que hideux et bouleversant la vie. »

Elle a partagé pour la première fois l’histoire de son avortement dans ses mémoires de 2018 intitulées « In Pieces ».

Dans son récit vidéo de l’expérience, Field a félicité le médecin qui l’a aidée à se faire soigner pour sa « générosité » et son « courage ». L’avortement était alors illégal aux États-Unis.

Field a ajouté dans sa vidéo qu’elle partageait l’histoire pour faire la lumière sur « les choses que les femmes vivent actuellement », faisant référence aux restrictions croissantes des droits reproductifs, qui ont été une question clé dans la course présidentielle de 2024.

La campagne de la vice-présidente Kamala Harris a cherché à placer le droit à l’avortement au centre de son programme alors qu’elle s’adresse aux électeurs des États critiques, en soulignant les restrictions au niveau des États rendues possibles, en partie, par l’ancien président et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump. Choix du tribunal.

Champ approuvé Harris en août. Elle a précédemment a exprimé son soutien aux candidats démocrates et a longtemps défendu les droits des femmes, les droits LGBTQ+ et la lutte contre le changement climatique.

« Nous ne pouvons pas revenir en arrière », a déclaré Field dans la vidéo.