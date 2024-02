Sally Field dit que la réalisatrice de “Steel Magnolias” a maltraité Julia Roberts

Lors de la traduction de « Steel Magnolias » de la scène à l’écran, Ross et son équipe ont réuni un casting de stars comprenant Olympia Dukakis, Daryl Hannah, Shirley MacLaine et Dolly Parton en plus de Field et Roberts.

“Nous répétitions sur une scène sonore, je ne me souviens plus où, et elle entre”, a déclaré MacLaine. “Et la façon dont elle est entrée dans la pièce, s’est assise et m’a dit bonjour… Je me suis levé de table et j’ai appelé mon agent avant même que nous commencions à répéter. J’ai dit : ‘Il y a une femme ici et elle va être une grande star.’ Tu devrais t’en occuper, lui dis-je. Elle était incroyable. L’énergie qu’elle avait en entrant sur la scène sonore.