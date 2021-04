Sally Dynevor de CORONATION Street a partagé un magnifique hommage d’anniversaire à la fille de Bridgerton, Phoebe, à l’occasion de son 26e anniversaire.

L’actrice de 57 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour fêter l’anniversaire de sa fille aînée.

sallydynevor / Instagram

La star de Corrie, Sally Dynevor, a partagé un doux message hommage pour célébrer le 26e anniversaire de Phoebe[/caption]

La star du savon a fait fondre le cœur des fans après avoir publié un cliché en noir et blanc de la paire en train de s’étreindre.

Le duo mère-fille semblait avoir un moment de tendresse alors qu’ils s’embrassaient.

L’icône de la télévision l’a légendé: «Joyeux anniversaire Phoebe. Je t’aime tellement xxx »

Un certain nombre de fans ont afflué pour commenter le message touchant, avec une écriture: «Je vous aime tous les deux. Merveilleuses dames.

Rex

Phoebe est devenue célèbre dans le drame Netflix[/caption]

Un autre a partagé: « Quelle magnifique photo. »

Un troisième a ajouté: «Joyeux anniversaire Phoebe. Jolie photo de vous deux.

Sally a récemment révélé qu’elle devait sauter les scènes sexy de sa fille Phoebe à Bridgerton.

Alors que la légende de Corrie était très fière de sa fille, elle a eu du mal à regarder les ébats torrides, en particulier parce que les deux hommes se sont assis pour regarder ensemble la série à succès Netflix.

Instagram

Phoebe a récemment révélé que sa mère grimaçait à ses scènes de sexe[/caption]

Phoebe joue la mondaine et «top catch» de la saison des mariages de l’aristocratie à Bridgerton et est la star de nombreuses scènes de sexe les plus chaudes de la série.

Elle a révélé qu’elle devait avoir le contrôle total de la télécommande en regardant l’émission avec sa mère.

«Je devais m’asseoir là et avancer rapidement en alerte haute avec la télécommande. Nous avons réussi à peu près », a déclaré Phoebe au Daily Star.

Bridgerton a propulsé Phoebe au rang de superstar après la chute de l’émission à la fin de l’année dernière sur Netflix et reste l’une des séries les plus regardées de cette époque avec plus de 70 millions de foyers à l’écoute.

Éclaboussure

L’actrice a une série de scènes de baise torrides dans la série à succès[/caption]

Bien que les ébats sexy puissent être difficiles à regarder pour leur famille, Phoebe a révélé qu’ils avaient été chorégraphiés avec beaucoup de soin.

Phoebe a salué le coordinateur de l’intimité qui a veillé à ce que les ébats soient à la fois sûrs et agréables pour toutes les personnes impliquées.

Elle a dit Magazine Grazia: «Ma toute première scène était dans l’épisode six, où Simon descend sur Daphné.

«Et c’était tellement génial, parce que c’était sûr et amusant: vous le chorégraphiez comme une cascade ou une danse. C’est fou pour moi que cela n’ait pas été là dans le passé.

Getty

Phoebe travaille actuellement sur d’autres projets télévisés[/caption]





La star de Netflix a comparé ses bousculades sur Bridgerton à celles qu’elle a faites auparavant et estime qu’elles seraient interdites dans l’industrie aujourd’hui.

Elle a expliqué: « J’ai déjà fait des scènes de sexe avant que je ne peux pas croire que je l’ai fait: c’était il y a seulement cinq ou six ans, mais ce ne serait pas autorisé maintenant. »