La favorite de Coronation Street, Sally Ann Matthews, a rendu un hommage émouvant à son père tragique à l’écran, Mark Eden.

Le « merveilleux » 92 ans est décédé après une longue bataille contre la maladie d’Alzheimer, a-t-on confirmé le jour de l’an.

L’acteur vivait avec la maladie depuis un certain temps, a déclaré son agent dans un communiqué.

Mark était à l’hôpital depuis novembre et est décédé paisiblement aux premières heures du 1er janvier.

Il était surtout connu pour avoir joué Alan Bradley dans le feuilleton ITV dans les années 1980 et laisse dans le deuil sa femme et sa co-star Sue Nicholls, qui joue Audrey Roberts.

L’actrice Sally Ann avait ajouté aux nombreux hommages rendus au méchant notoire de la série, qui avait provoqué le chaos sur les pavés dans les années 1980.









Sally Ann, qui joue actuellement sa fille de cinéma Jenny Bradley, a déclaré: «J’ai tellement aimé cet homme.

« Merci d’être le plus merveilleux papa, professeur et ami de la télé. »

John Whiston, directeur des studios ITV dans le Nord, a déclaré: «Nous sommes tous extrêmement attristés.

«Le personnage qu’il a joué, Alan Bradley, a eu un réel impact.

«Il était un acteur accompli et a joué un méchant psychotique à un tee-shirt, rendant le personnage à la fois effrayant et crédible. Le spectacle doit beaucoup à Mark. «







(Image: Mirrorpix)









Alan était l’un des mauvais garçons les plus notoires de Weatherfield.

Il a trompé Rita Fairclough à plusieurs reprises, hypothéqué sa maison à son insu et obtenu frauduleusement des fonds pour son entreprise de sécurité.

Les patrons de Coronation Street ont ajouté un hommage à Mark, écrivant dans un communiqué: «Nous sommes tous extrêmement attristés d’apprendre que Mark Eden est décédé paisiblement, à l’hôpital, plus tôt dans la journée.

« Notre amour et nos pensées vont à Sue, à leur famille et à leurs amis en ce moment. »







(Image: ITV)



Une déclaration à l’agence de presse PA a déclaré: « Nous sommes très tristes d’annoncer le décès de l’acteur Mark Eden.

«Il est décédé paisiblement, à l’hôpital, plus tôt dans la journée, le 1er janvier 2021. Mark vivait avec la maladie d’Alzheimer depuis un certain temps et a été hospitalisé en novembre.

«Mark, 92 ans, a eu une longue carrière de plus de 50 ans, dont huit ans à Coronation Street en tant que personnage d’Alan Bradley.

«Il laisse dans le deuil sa femme Sue, sa fille Polly, son beau-fils Saul et sa petite-fille Emma.

« Nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile. »