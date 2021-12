Sally Ann Howes, star de ‘Chitty Chitty Bang Bang’, décède à 91 ans

Sally Ann Howes, une grande dame d’origine anglaise de la comédie musicale américaine et britannique qui a captivé les enfants dans le rôle de Truly Scrumptious dans le film de 1968 « Chitty Chitty Bang Bang », mettant en vedette une bagnole magique qui flotte et s’envole dans des aventures fantastiques, est décédée dimanche dans un hôpital de Palm Beach Gardens, Floride. Elle avait 91 ans.

John Lloyd, directeur de Northwood Funeral Home and Crematory à West Palm Beach, confirmé le décès.

Née dans le monde du spectacle, fille d’un comédien londonien populaire et de sa femme chanteuse, Mme Howes a été choisie pour son premier film à 12 ans et a eu une carrière sur scène, à l’écran et à la télévision qui a duré six décennies. Elle a joué dans quelque 140 productions – comédies musicales et pièces de théâtre à New York et à Londres, et films et mini-séries hollywoodiens et télévisés.

Elle a fait des tournées en Grande-Bretagne et en Amérique dans des comédies musicales; chanté à la Maison Blanche pour les présidents Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson; était un invité fréquent dans les jeux télévisés et les talk-shows ; est devenue une poupée Barbie; chanté des opérettes; et plus tard dans la vie, il a donné des conférences, réalisé des documentaires et collecté des fonds pour la recherche sur le sida et d’autres organismes de bienfaisance.