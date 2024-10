SALLE DE PRESSE : Nickelodeon permet aux voix des enfants de se faire entendre pendant la saison électorale avec le retour du sondage Kids Pick the President « Kids’ Vote » et une toute nouvelle émission spéciale

Mia Burleson, à gauche, et Nate Burleson, vus arrivant aux Nickelodeon Kids’ Choice Awards le 4 mars 2023, au Microsoft Theatre de Los Angeles, co-animeront le sondage Nick’s Kids Pick the President « Kids’ Vote » et un tout nouveau spécial. (Photo de Willy Sanjuan/Invision/AP))

Par fil noir PR

(Black PR Wire) HOLLYWOOD, Californie — Nickelodeon laisse entendre la voix des enfants cette saison électorale avec le retour de son Les enfants choisissent le président Sondage « Kids’ Vote » et un tout nouveau spécial qui débutera le lundi 28 octobre. À partir d’aujourd’hui, les enfants peuvent voter pour celui qu’ils veulent être le prochain président à kidspickthepresident.com. Les résultats du sondage seront révélés lors de l’émission spéciale d’une demi-heure, animée par Nate Burleson (CBS Mornings, NFL Slimetime, The NFL Today) et sa fille de 14 ans, Mia Burleson (NFL Slimetime). Les enfants choisissent le président « Kids’ Vote » est un sondage informel non scientifique, destiné uniquement à des fins de divertissement.

Le Les enfants choisissent le président l’émission spéciale sera diffusée le lundi 28 octobre à 20 h (HE/PT) sur Nickelodeon et sera disponible jour et date sur Paramount+, Nickelodeon YouTube, Nick.com et les chaînes de télévision Nickelodeon Pluto (Nick Pluto, 90’s Kids TV, Totally Adolescent). Le spécial sera également disponible le lendemain sur Nick On Demand.

« L’opportunité d’accueillir le Les enfants choisissent le président spécial, aux côtés de ma fille Mia, a ouvert toute notre famille à des conversations sur l’importance de défendre ce en quoi nous croyons et le pouvoir de la démocratie », a déclaré Nate Burleson. « En tant que parents de trois enfants, ma femme Atoya et moi avons toujours eu pour priorité d’enseigner à nos enfants que leur voix compte – qu’ils doivent non seulement s’impliquer, mais aussi rester impliqués dans les problèmes et les sujets qui les intéressent.

« Nous pensons que les enfants de tous âges méritent d’être vus et entendus, et nous sommes fiers du rôle que joue notre Les enfants choisissent le président Cette initiative a contribué à élever leur voix sur des questions importantes dans leur vie au cours des neuf derniers cycles électoraux », a déclaré Jean Margaret Smith, vice-présidente principale des affaires publiques de Nickelodeon. « À travers les histoires personnelles des familles présentées dans le Les enfants choisissent le président spécial, nous espérons donner aux enfants les moyens de défendre les causes qui leur tiennent à cœur et les inspirer à influencer le changement dans leurs communautés et au-delà.

Une fois que les enfants ont voté pour celui qu’ils souhaitent devenir président des États-Unis sur kidspickthepresident.com, ils peuvent télécharger un badge « J’ai voté » et en savoir plus sur les candidats et le processus électoral. Pour soutenir davantage les conversations familiales à la maison, Nickelodeon s’est associé à NAMLE (The National Association of Media Literacy Educators) sur un guide visant à fournir des informations et des ressources aux parents sur l’éducation aux médias qui sera également disponible sur le site.

Racontée à partir d’un point de vue unique dirigé par des enfants, la demi-heure Les enfants choisissent le président spécial mettra en avant les questions qui préoccupent le plus les jeunes lors de l’élection présidentielle américaine de 2024. Des enfants de tous bords politiques partageront leurs histoires personnelles et leurs opinions sur des sujets tels que l’économie, l’avenir de l’IA et de la technologie, ainsi que la santé.

Nickelodeon Les enfants choisissent le président fait partie de Notre mondel’initiative prosociale mondiale de la marque visant à inspirer les enfants et à leur fournir des outils pour activer leur action individuelle et collective. Nickelodeon Notre monde est soutenu par une coalition de partenaires, dont 4-H, Afterschool Alliance, Ashoka, The Aspen Institute, Association of Children’s Museums, ChangeX et Jack & Jill of America, Inc. Les soignants et les enfants peuvent accéder à des ressources et à plus d’informations sur www.nickourworld.com.

Les enfants choisissent le président est produit par Nickelodeon Productions et supervisé par Ashley Kaplan, vice-président exécutif de Nickelodeon Unscripted & Digital Franchise Studio ; Paul J Medford, vice-président, série actuelle non scénarisée ; Luke Wahl, vice-président, création non scénarisée ; et Jana Blumenthal vice-présidente, production. Luke Wahl et Ben Plumier sont les producteurs exécutifs.

Au cours de ses 45 ans d’histoire, Nickelodeon a bâti un héritage en s’attaquant à d’importants problèmes sociaux et en galvanisant les enfants grâce à des initiatives et des programmes réfléchis. Qu’il s’agisse d’encourager les enfants à devenir des agents de changement grâce à The Big Help et Together for Good ; les encourager à devenir actifs grâce au programme de subventions Let’s Just Play et à la Journée mondiale du jeu ; éduquer les enfants sur le processus électoral et son importance grâce au programme Kids Pick the President ; présenter les mesures concrètes que les enfants peuvent prendre pour protéger l’environnement grâce à The Big Green Help ; célébrer les enfants et les adolescents qui se dépassent pour aider les autres à travers les Nickelodeon HALO Awards ; ou préparant les enfants d’âge préscolaire à la maternelle grâce à Beyond the Backpack, Nickelodeon a inspiré des millions d’enfants à travers le monde à agir pour améliorer leurs communautés, leur vie et le monde qui les entoure.

