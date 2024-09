Salle de concert Kuppel Basel / Vécsey Schmidt Architekt:innen

© Patricia Grabowicz

Description textuelle fournie par les architectes. De la tente provisoire au club de concert permanent : le nouveau Kuppel Basel est un lieu impressionnant pour la scène musicale. Le cabinet bâlois Vécsey Schmidt Architekt:innen a construit une salle de concert permanente pour la scène pop de la ville, au beau milieu d’un parc idyllique en bordure du centre-ville. La forme du Kuppel Basel fait référence à une tente dôme temporaire de 1988 qui se trouvait au même endroit et qui était connue dans le monde entier pour les concerts qui y étaient organisés. La nouvelle institution permanente contribuera à promouvoir les groupes émergents et offrira un lieu pour les concerts et les fêtes. Une œuvre d’architecture non conventionnelle, entièrement centrée sur l’intérieur et qui, avec un bâtiment d’extension voisin, résout en même temps les problèmes d’urbanisme. Les concerts de la scène des clubs se déroulent souvent dans des sous-sols sombres ou des zones industrielles abandonnées, où ils ne dérangent personne. Ce n’est pas le cas à Bâle : la culture pop a désormais acquis ici un joyau, situé au beau milieu d’un parc entre le zoo et le centre-ville. Tout passant qui ne connaît pas la fonction de ce bâtiment octogonal solitaire avec sa structure voûtée inhabituelle pourrait le prendre pour une sorte de pavillon – s’il n’était pas si hermétiquement fermé. Grâce à des mesures d’insonorisation sophistiquées, les battements à l’intérieur peuvent être intensifiés, tandis qu’à l’extérieur, les promeneurs ou les voisins dormant les fenêtres ouvertes ne sont pas dérangés.

Plan du rez-de-chaussée

Jusqu’il y a quelques années, le « Nachtigallenwäldeli » (forêt de rossignols) était une bande de terre de 300 m de long, en grande partie abandonnée, entre la Binningerstrasse et la Birsig, traversée à chaque extrémité par un puissant viaduc. Pendant une trentaine d’années, c’est ici que se trouvait le célèbre et légendaire « Kuppel ». Avant que cette tente ne soit démontée lors du plan de réhabilitation de la zone en 2016, qui la considérait comme un objet provisoire étranger, une fondation à but non lucratif a été créée pour soutenir la construction et l’exploitation d’une nouvelle salle de concert destinée à la scène musicale. La commune a soutenu le projet en cofinançant les huit salles de répétition des groupes de musique au sous-sol du nouveau bâtiment. Le concours, qui a finalement été lancé en 2019, a été remporté par le bureau d’architecture bâlois Vécsey Schmidt Architekt:innen. À l’avenir, deux à trois concerts de musique pop dans toutes ses variantes ou fêtes auront lieu ici chaque semaine de septembre à mai.

Coupe transversale

Forme et fonction – La conception de la coupole du club de concert s’inspire délibérément de son prédécesseur, qui nous manque depuis longtemps. La structure en acier verte de l’octogone autoporteur rappelle un pavillon du XIXe siècle, mais semble plus industrielle que filigrane, d’autant plus que les côtés sont remplis de briques simples. La coupole n’est pas une coupole à proprement parler, mais plutôt composée de quatre voûtes en berceau qui se croisent. Dans les rondins de ces sections se trouvent les seules fenêtres du bâtiment, des oculi vitrés de couleur rose de différentes tailles. La forme non conventionnelle de la structure solitaire, qui ressemble sous certains angles à un édifice sacré, souligne qu’il doit s’agir d’un édifice spécial – et les bâtiments à coupole sont traditionnellement destinés à des fins exclusives ou spéciales, ou à des structures avec de grandes portées intérieures comme la halle du marché de la ville ou la bibliothèque universitaire. Le nouveau Kuppel Basel peut accueillir jusqu’à 600 personnes. Le rez-de-chaussée de l’octogone allongé donne accès au foyer et au bar, avant de monter deux escaliers pour rejoindre le premier étage et le cœur palpitant, la salle de concert avec sa scène. Ici, la vue s’ouvre sur le plafond en béton en forme de dôme. Autour de cette salle de concert centrale à voûte croisée se trouvent toutes les autres salles du bâtiment, qui mettent encore plus en scène cet espace. D’autres escaliers mènent à une galerie en porte-à-faux de forme irrégulière. Le public peut circuler et se déplacer librement grâce à ces escaliers de largeur irrégulière qui entourent la salle de concert ; il n’y a pas d’impasse. Le maintien des murs intérieurs dans des couleurs sombres renforce l’effet spatial. Ils passent presque imperceptiblement du vert foncé dans la zone du foyer au bleu nuit dans la salle de concert elle-même. Les espaces des coulisses avec les loges des artistes derrière la galerie sont, en revanche, d’un rouge foncé chaleureux, plus réconfortant et inspirant.

Son et espace – Outre l’atmosphère presque écrasante de la coupole, la construction, le choix des matériaux et les géométries spatiales visent à optimiser l’acoustique et l’isolation sonore. Les différents profils et arches – les voûtes en berceau concaves et assemblées de la coupole et la galerie avec ses parapets convexes revêtus de bois – sont conçus pour diffuser le son de diverses manières. Les murs avec leurs panneaux en bois perforés de différentes manières et l’isolation derrière eux, en revanche, l’absorbent. Afin d’empêcher le bruit de s’échapper du bâtiment, tous les points de contact susceptibles de transmettre des vibrations devaient être évités. Il en est résulté une construction de type « maison dans la maison ». La coupole massive en béton a reçu une coque extérieure en éléments de bois préfabriqués. Au sous-sol se trouvent huit salles de répétition de groupes qui, grâce à la construction de pièces dans des pièces, peuvent toutes être jouées en même temps sans se gêner les unes les autres, même si au-dessus, les concerts live font monter les basses et font vibrer la piste de danse. La forme de voûte plate résulte entre autres des conditions limites qui imposent une hauteur de construction maximale de 12 mètres, tout en optimisant l’utilisation de l’espace disponible – et de nombreux calculs en collaboration avec ZPF Ingenieure. Il en résulte un plafond à voûtes croisées elliptiques avec des voûtes en berceau mélangées. Le plan octogonal allongé fait que les voûtes doivent chacune supporter des charges et des forces différentes sans se contrecarrer, comme ce serait le cas dans une coupole de forme régulière. Pour des raisons statiques, acoustiques et de coût, du béton coulé sur place a été choisi pour le toit intérieur, qui reste brut et visible.

Coupole et toit en pente – Pendant la phase de construction, les maîtres d’ouvrage ont décidé d’ajouter un deuxième bâtiment. Le Volume 3 est une structure allongée le long de la Binningerstrasse qui non seulement protège le Kuppel des bruits de la circulation, mais offre également des fonctions supplémentaires au service de la coupole : les bureaux des concerts et des événements, les restaurants, une partie des services de l’établissement et les panneaux solaires obligatoires installés sur le toit en pente ont tous été transférés dans ce bâtiment. Il abrite également un autre club de musique, celui-ci sans scène, pouvant accueillir un public de 180 personnes. Les visiteurs perçoivent les deux bâtiments comme séparés l’un de l’autre, mais les sous-sols sont reliés spatialement et techniquement, ce qui permet d’exploiter au mieux les synergies. Underground et établi – Tout comme la scène musicale pop oscille entre underground et populaire, entre subversif et mainstream, les architectes ont joué avec les contrastes et les contradictions : les formes traditionnelles et les ruptures avec elles ; avec le concept d’une structure durable et soigneusement conçue et la référence à son prédécesseur provisoire ; avec une ingénierie et des équipements sophistiqués et la rugosité des matériaux. Le nouveau Kuppel Basel a un côté sacré, comme un panthéon, un temple ou une église, tout en étant en harmonie avec l’héritage industriel de l’environnement, puisqu’il abritait autrefois l’usine à gaz de Bâle. Mais il représente aussi un nouveau départ. Le nouveau Kuppel Basel fait ainsi partie de l’histoire et de l’avenir de cette culture et exprime son essence et sa nature.