Salle de bains de style scandinave – comment la décorer ?

Le style scandinave est un choix populaire pour la conception de salle de bain, offrant une esthétique propre, minimale et paisible. Caractérisé par des couleurs vives, des lignes épurées et des matériaux naturels, ce style crée un espace chaleureux et invitant, parfait pour se détendre et se ressourcer.

Le style scandinave est de plus en plus populaire pour les salles de bains. Ce style se caractérise par des couleurs claires, des lignes épurées, et une atmosphère paisible. Découvrez comment décorer votre salle de bains avec ce style dans les sections suivantes.

Que signifie le style scandinave?

Le style scandinave fait référence à une esthétique du design originaire des pays nordiques, dont la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande. Il se caractérise par la simplicité, la fonctionnalité et l’accent mis sur les matériaux naturels et les couleurs claires. Le style s’inspire de la beauté naturelle de la région, notamment de ses hivers longs et sombres et de ses paysages accidentés et variés. Le résultat est une esthétique minimaliste avec des lignes épurées, des couleurs claires et un accent mis sur la fonctionnalité et le confort. Vous pouvez consulter le promo catalogue – PromoAccro.fr pour mieux comprendre ce style. Ce style se caractérise par l’utilisation de bois clairs, comme le bouleau et le frêne, et de fibres naturelles, comme la laine et le lin. De plus, l’utilisation de couleurs claires et neutres et l’accent mis sur la lumière naturelle sont les caractéristiques du style scandinave, ce qui en fait un choix populaire pour créer des espaces chaleureux et accueillants.

Comment décorer une salle de bain de style scandinave?

Couleurs claires:

Les couleurs claires sont une partie importante du style scandinave. Optez pour des couleurs telles que le blanc, le gris clair, et le beige pour une apparence propre et élégante. Utilisez ces couleurs pour peindre les murs, les meubles et les accessoires. La couleur blanche est particulièrement populaire pour les salles de bains de style scandinave, car elle reflète la lumière et donne une sensation d’espace.

Matériaux naturels:

Les matériaux naturels tels que le bois, la pierre et le marbre sont également importants pour ce style. Vous pouvez utiliser du bois pour les meubles, les accessoires, et les étagères. E.Leclerc Brico, permet de trouver des solutions simples à ses envies dans tous les domaines de l’habitation et de son environnement. Les miroirs en marbre ajoutent une touche de sophistication, tandis que les sols en pierre apportent une touche naturelle. Il est également possible d’utiliser des matériaux naturels pour les revêtements muraux, tels que des carreaux de pierre ou de céramique.

Lignes épurées:

Les lignes épurées sont un autre élément important du style scandinave. Choisissez des meubles et des accessoires avec des formes simples et épurées pour un look cohérent. Les meubles en bois massif avec des lignes droites sont particulièrement populaires pour les salles de bains de style scandinave. Évitez les formes complexes et les motifs encombrants, qui peuvent nuire à l’atmosphère paisible de la pièce.

Les plantes apportent de la vie et de la couleur à une pièce. Utilisez des plantes d’intérieur pour ajouter une touche de nature à votre salle de bains. Les fougères, les lianes et les cactus sont des options populaires. Assurez-vous de choisir des plantes qui peuvent prospérer dans des conditions humides et peu lumineuses. Vous pouvez également utiliser des plantes en pot pour apporter de la couleur à des endroits précis, comme le rebord de la fenêtre ou les étagères.

Lumières douces:

Les lumières douces sont importantes pour créer une atmosphère paisible et apaisante. Utilisez des lumières LED douces pour éclairer la pièce, ou des appliques murales pour un éclairage ciblé

Des formes simples:

Choisissez des meubles et des accessoires aux lignes épurées et simples. Les meubles en bois massif aux lignes droites sont particulièrement appréciés pour les salles de bains de style scandinave. Évitez les formes et les conceptions trop compliquées qui peuvent nuire à l’esthétique minimale.

Accessoirisez votre salle de bain avec des articles simples et fonctionnels qui complètent le style. Utilisez des serviettes, des distributeurs de savon et des paniers blancs ou de couleur claire. Optez pour des luminaires minimalistes tels que des robinets simples, des pommes de douche et des interrupteurs.

Évitez l’encombrement:

Pour conserver l’esthétique minimaliste, évitez l’encombrement et la décoration excessive. Gardez l’espace dégagé et organisez l’essentiel dans des solutions de rangement discrètes, telles que des armoires à pharmacie et des organisateurs sous l’évier.