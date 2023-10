À seulement une semaine du début du prestigieux Trophée des champions d’Asie féminin Ranchi 2023, les joueuses de l’équipe de hockey indienne Salima Tete, Nikki Pradhan et Sangita Kumari, qui saluent toutes le Jharkhand, ont exprimé leur enthousiasme pour le tournoi à venir.

Le tournoi, qui se déroulera du 27 octobre au 5 novembre, verra l’Inde concourir aux côtés du Japon, de la Chine, de la Corée, de la Malaisie et de la Thaïlande.

Savita dirigera l’équipe du tournoi avec Deep Grace Ekka comme adjointe. L’Inde ouvrira sa campagne dans le tournoi contre la Thaïlande le 27 octobre.

L’attaquant indien Sangita a exprimé son enthousiasme à l’idée de revenir à Ranchi pour le tournoi majeur, en déclarant : « J’ai disputé mon premier tournoi à Ranchi lorsque j’étais dans l’équipe U-14, et nous avons remporté la médaille de bronze pour le hockey du Jharkhand. Plus tard, j’ai également joué au niveau Sub Junior ici.

«Cependant, ce sera la première fois que je participe à un événement international d’une telle envergure à Ranchi. J’ai hâte de sortir devant les supporters locaux, qui seront présents en force pour montrer leur soutien », a déclaré Sangita sur le site Internet de Hockey India.

Sangita garde de bons souvenirs des matchs joués dans la ville lorsqu’elle était plus jeune et elle est fière de la croissance du hockey dans l’État. « Quand je suis arrivé à l’auberge, il y avait peu d’installations disponibles. Auparavant, seuls quelques acteurs émergeaient de l’État. Cependant, le Jharkhand compte désormais de nombreux joueurs dans l’équipe nationale.

« Toutes les installations nécessaires, y compris les terrains et l’équipement de hockey, sont disponibles ici. Au fil des années, Hockey India et le gouvernement du Jharkhand ont travaillé dur pour assurer la croissance du hockey dans l’État.

Après son premier match contre la Thaïlande, l’Inde affrontera la Malaisie le 28 octobre. L’Inde affrontera la Chine lors de son troisième match le 30 octobre, puis affrontera le Japon le 31 octobre.

L’Inde disputera son dernier match de poule contre la Corée le 2 novembre. Les demi-finales et la finale du tournoi se joueront respectivement les 4 et 5 novembre.

Pendant ce temps, le défenseur Nikki, qui a déjà remporté plus de 150 sélections internationales pour l’Inde, a déclaré que le tournoi aiderait les jeunes joueurs de l’État.

« Je suis heureux que Hockey India et le gouvernement du Jharkhand aient décidé d’organiser un tournoi aussi prestigieux ici à Ranchi. Le hockey se développe dans l’État et ce tournoi va encore stimuler l’essor de ce sport. Bientôt, le moment viendra où notre État sera connu par ses meilleurs joueurs de hockey. Nos jeunes joueurs ici dans l’État apprendront également beaucoup de ce tournoi », a-t-elle déclaré.

Nikki a également révélé que les membres de sa famille ont également hâte de voir le hockey international se jouer à Ranchi, et elle s’attend à ce qu’ils remplissent les stades après le début du tournoi.

« Ce sera la première fois qu’un événement international de ce calibre se déroulera ici à Ranchi. Tous les membres de ma famille, mes cousins ​​et mes amis sont très excités et n’arrêtent pas de m’appeler pour savoir quand les matchs commenceront. Je suis convaincu qu’ils feront tous partie de la foule. Cela me rend un peu nerveux, mais je suis aussi tout aussi excité de me produire devant mes proches.

Il s’agira de la septième édition du Trophée féminin des champions d’Asie. L’équipe indienne a remporté le titre en 2016 et a terminé deuxième en 2018. L’équipe aura donc pour objectif de continuer le bon spectacle et de terminer sur le podium.

Le milieu de terrain Salima a déclaré que l’équipe indienne bénéficierait du fait qu’elle avait déjà joué dans les conditions de Ranchi. «Trois membres de notre équipe ont grandi en jouant au hockey dans le Jharkhand et connaissent tous bien l’atmosphère et les conditions ici à Ranchi.

« Beaucoup d’entre nous ont également participé à plusieurs tournois nationaux ici dans l’État et nous sommes donc confiants de pouvoir nous adapter rapidement à l’environnement et faire les ajustements nécessaires qui nous donneront un avantage dans le tournoi. »

Salima, originaire du district de Simdega, a en outre déclaré qu’elle souhaitait faire de son mieux dans le tournoi pour aider son équipe à remporter la médaille d’or. « Le tournoi est une bonne occasion pour nous de préparer les éliminatoires des JO de Paris 2024. Je veux donner le meilleur de moi-même dans le tournoi et, en tant qu’équipe, nous voulons améliorer certains domaines avant les matches cruciaux de janvier.

Le Trophée des champions asiatiques féminin Ranchi 2023 est un tournoi important pour nous afin de poursuivre notre croissance en tant qu’équipe », a signé Salima.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – IANS)