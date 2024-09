Salim Valji : Zayne Parekh est de retour chez les juniors après un camp d’entraînement « humiliant »

Le choix de première ronde des Flames de Calgary en 2024, Zayne Parekh, n’a pas pu cacher sa déception vendredi après-midi après avoir été renvoyé au Spirit de Saginaw de la Ligue de hockey de l’Ontario.

Le défenseur qui déplace la rondelle était clairement mécontent de son premier camp d’entraînement professionnel et n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a critiqué sa performance au cours des deux dernières semaines.

Parekh a utilisé le mot « humilier » à plusieurs reprises après sa réunion de sortie avec l’organisation.

«C’est dur», dit-il. « Très humiliant… mais c’était bien. J’ai vraiment apprécié mon temps. Je pensais que je me sentais plus à l’aise au fur et à mesure et je pensais que je m’améliorais.

Parekh a joué deux fois en pré-saison, terminant sans point et avec une note de -1. Il a déclaré que la partie la plus difficile du camp était de savoir à quel point les joueurs étaient plus qualifiés et en meilleure forme physique au niveau professionnel.

«C’est difficile parce que vous jouez contre de si bons joueurs», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il se sentait parfois stupéfait de jouer aux côtés de joueurs ordinaires de la LNH.

« Lorsque vous jouez contre des joueurs de haut calibre et que vous vous entraînez avec des pros, vous voyez leurs habitudes et les choses qu’ils font quotidiennement… vous comprenez à quel point ces joueurs sont bons et à quelle distance vous êtes. »

Malgré les autocritiques de Parekh, l’entraîneur-chef Ryan Huska est satisfait de sa progression.

« Je pense qu’il a fait du bon travail en s’améliorant chaque jour », a-t-il déclaré. « C’est difficile pour un jeune qui arrive parce qu’il ne sait pas à quoi s’attendre au cours de sa première année… on peut voir les compétences qu’il possède dans la LNH. Il déplace très bien la ligne bleue et je suis vraiment excité de voir ce qu’il peut faire au cours d’une année et comment il reviendra pour faire partie de notre équipe l’année prochaine.

Parekh, 18 ans, a déclaré qu’il se sentait mieux dans sa progression après un dîner qu’il a eu jeudi soir avec Samuel Honzek.

Honzek, le choix de première ronde des Flames en 2023 parmi les Giants de Vancouver de la WHL, mène la LNH au chapitre des points de pré-saison avec six. Honzek a connu un camp d’entraînement et une saison décevants après avoir été repêché, mais il est depuis devenu un joueur qui a de réelles chances de faire ses débuts dans la LNH cette saison.

« Nous parlions de combien il se sentait plus à l’aise et à quel point il avait l’air bien là-bas », a déclaré Parekh. « [He’s] un joueur qui a dû faire face à beaucoup de choses au cours de la dernière année et demie, mais il commence à prouver que beaucoup de gens ont tort. Il vient de me dire que ta deuxième fois [at training camp]vous comprenez dans quoi vous vous embarquez. Et je n’ai pas vraiment compris dans quoi je m’embarquais, mais ce n’est pas grave. C’est une très bonne expérience d’apprentissage pour moi.

Huska a souligné que Parekh possède des capacités qui ne peuvent être enseignées. Il peut déplacer la rondelle, possède des instincts offensifs d’élite et peut diriger un avantage numérique. Parekh a déclaré qu’au plus haut niveau du jeu, il a appris qu’il ne peut pas créer ces jeux dynamiques à chaque fois qu’il est sur la glace.

Il veut se concentrer sur sa force et apprendre à utiliser davantage son corps du côté défensif de la rondelle cette saison à Saginaw.

« Je pense que je dois être plus physique en bas, surtout dans la zone de retrait », a-t-il déclaré.

« Chez les juniors, je pourrais dominer dans une mesure complètement différente qu’ici… chez les juniors, lors de ma troisième année, je pourrai prendre en charge les quarts de travail et aider notre équipe à atteindre à nouveau le sommet. Deux choses complètement différentes. J’ai appris que je devais rester honnête ici en termes d’écarts… on ne peut pas tricher le jeu de la même manière. Vous pouvez faire quelques pas en junior. Vous ne pouvez pas faire ça ici.

Parekh se joindra à une équipe de Spirit qui cherche à défendre son titre de la Coupe Memorial. Parekh, qui a été nommé défenseur de l’année dans la LCH la saison dernière, jouera encore une fois un rôle important au sein de l’équipe et espère qu’une autre année de développement mènera à un camp d’entraînement plus long à Calgary l’automne prochain.

« Je ne pense pas avoir eu le meilleur camp et je pense que j’aurais pu donner plus », a-t-il déclaré. « Mais je pensais que tout était positif [Flames management].

« Ils sont vraiment contents de moi et je suis assez dur avec moi-même. »