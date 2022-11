Salim-Sulaiman et Manya Narang se produiront au Bollywood Musical Fest

La chanteuse Manya Narang, qui a été la première entrée générique de la saison 9 d’Indian Idol et a été finaliste de l’émission, rejoindra le duo de compositeurs de musique Salim-Sulaiman au festival musical de Bollywood lors de la Coupe du monde de football 2022.

Le chanteur honorera le grand événement avec une foule de près d’un million de personnes et est ravi de monter sur scène au stade Lusail au Qatar.

Parlant de l’événement, Manya a déclaré dans un communiqué : “C’est la première fois que je participe à un événement de la Coupe du Monde de la FIFA et je suis plus que ravi. Je me sens honoré et béni d’avoir l’opportunité de jouer pour un événement aussi prestigieux si tôt dans ma carrière.

Naturellement, la chanteuse est un paquet de nerfs avant sa performance, “J’ai hâte de découvrir la magie et de jouer devant un public énorme d’environ un million, avec des gens du monde entier, pour l’un des plus grands et des plus événements sportifs attendus. J’ai hâte de passer un bon moment.

Manya Narang, qui fait également sensation sur Youtube, travaille actuellement à la sortie de sa musique indépendante.

