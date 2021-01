Les débuts difficiles de William Saliba à Nice se sont poursuivis malgré le prêt d’Arsenal prétendant qu’il « dirigerait » la Ligue 1.

Saliba, 19 ans, a rejoint le club français jusqu’à la fin de la saison lundi, après un manque de minutes aux Emirats.

Il a été immédiatement nommé dans le onze de départ pour affronter Brest mais a enduré un début à oublier, décrochant un carton jaune dans une défaite 2-0.

Mais l’ancien St-Etienne est sorti en balançant avant le choc avec Metz, en déclarant: « J’ai joué en Ligue 1, même si je suis jeune, je suis là pour être le boss. »

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lorsque Nice a fait le voyage dans le nord-est du pays, car Saliba a perdu son homme dans la préparation de l’égalisation des hôtes.

Un corner a été fouetté et une bousculade dans la zone a suivi, le ballon tombant finalement à John Boye pour le faire 1-1 à la 79e minute.

Le match nul avec Metz intervient après que Saliba a déclaré avoir rejoint Nice « pour diriger la défense » et déclaré « J’espère que nous serons mieux défensivement dans les matches à venir ».

Discutant de son premier semestre difficile avec Arsenal, il a ajouté: « Mes six premiers mois ont été difficiles, car je venais de six mois où je n’ai pas pu m’entraîner parce que j’étais à la maison (pandémie) et que je ne pouvais pas m’entraîner. dehors, ne pouvait pas jouer.