William Saliba a révélé la douleur qu’il a ressentie en voyant Arsenal rater le titre de Premier League la saison dernière.

Arsenal détenait huit points d’avance début avril, peu de temps après que Saliba se soit blessé au dos lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre le Sporting Lisbonne, ce qui l’a exclu pour le reste de la campagne.

En son absence, Arsenal n’a remporté que trois de ses neuf derniers matches de championnat, ce qui a permis à Manchester City de les réviser et de remporter son cinquième titre en six saisons.

L’équipe de Mikel Arteta accueille City dimanche dans le but de prouver que le défi pour le titre de l’année dernière n’était pas ponctuel et Saliba cherche à rattraper le temps perdu.

« Bien sûr, c’était vraiment douloureux parce que je regardais mon équipe jouer chaque match, le plus important de la saison, et je n’étais pas en mesure de jouer », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, cela m’a fait mal. Mais les blessures font partie du football et maintenant c’est une nouvelle saison et j’espère que je ne serai pas blessé. [again]. J’aurais pu aider mon équipe à peut-être gagner la Premier League mais on ne sait jamais. Maintenant c’est une nouvelle saison

« Nous avons été premiers toute la saison et à la fin nous avons terminé deuxième. Chaque match est si important, nous essayons de gagner chaque match pour remporter le championnat. »