William Saliba a déclaré qu’il avait été blessé par le peu de temps de jeu qu’il avait à Arsenal et a ajouté qu’il n’avait pas eu la chance de prouver sa valeur.

L’arrière central, désormais prêté à Nice en Ligue 1, n’a jamais joué une seule minute pour l’équipe du nord de Londres au cours de ses six premiers mois au club après son arrivée de St Etienne.

« Je ne pensais vraiment, vraiment, vraiment pas que je serais transféré pour 30 millions d’euros, de penser que j’arriverais, là où les gens attendaient beaucoup de moi, les fans excités pour moi et vous vous retrouvez dans les réserves, joue zéro, zéro, rien en Ligue Europa ou en championnat », a-t-il déclaré à Telefoot.

Mikel Arteta a quitté le joueur de 19 ans des équipes de Premier League et d’Europa League, ce qui signifiait qu’il ne pouvait figurer que dans les réserves et la Coupe EFL.

Arsenal a prêté William Saliba à l’équipe de Ligue 1 de Nice. Photo de VALERY HACHE / AFP via Getty Images

«J’étais dans l’équipe une fois en coupe de la ligue. Cela m’a fait mal, cela m’a affecté. Je ne pense pas que je suis parti trop tôt. Quand vous vous sentez prêt, vous devez y aller. les choses arrivent. Je crois en moi », a-t-il ajouté.

«Pour moi le meilleur choix, la meilleure décision a été de rejoindre Nice car il y a un bon projet, une bonne équipe, un bon niveau d’ambition, qui aime jouer d’une certaine manière.

« Ça fait du bien de jouer et d’avoir un temps de jeu constant, je suis jeune, j’ai 19 ans, et c’est en jouant des matches comme celui-ci que l’on s’améliore. On voit quelles erreurs on fait et on les corrige. »

Saliba a également déclaré qu’il ne pensait pas il y a un an qu’il serait de retour en Ligue 1 après avoir obtenu son transfert à Arsenal.

«Honnêtement, si vous me l’aviez dit il y a un an, honnêtement, je ne vous aurais pas cru», dit-il.

Nice n’a pas la possibilité d’acheter Saliba car Arsenal considère le joueur de 19 ans comme une perspective passionnante pour l’avenir, mais Arteta et son équipe d’entraîneurs pensent qu’il a besoin de temps de jeu régulier ailleurs pour le durcir pour l’action en Premier League.