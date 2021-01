William Saliba a été salué par la presse française après une superbe performance lors de la victoire 1-0 de Nice contre Lens samedi.

L’arrière central de 19 ans est prêté par Arsenal pour le reste de la saison après avoir échoué dans la première équipe des Gunners sous Mikel Arteta.

Malgré un début de haut en bas avec l’équipe de Ligue 1, Saliba semble s’améliorer rapidement, et sa performance contre Lens a probablement été la plus impressionnante dans la mesure où il a aidé son équipe à une feuille blanche.

Et le journal français L’Equipe a fait l’éloge de la performance de Saliba: «Il guide et instruit la défense, et donne l’impression qu’il est là depuis longtemps.

« Il vient d’arriver mais a déjà montré qu’il était le chef de la défense. »

Au total, Saliba a réussi cinq dégagements et un bloc dans le jeu, tout en complétant 43 passes avec une précision impressionnante de 89,6%.

Avec Arsenal ayant laissé partir ce mois-ci des Sokratis et Sead Kolasinac, Saliba aura sûrement l’occasion de briller la saison prochaine s’il continue de briller à Nice.

Il n’a pas encore joué une minute de football senior pour les Gunners, mais Arteta a insisté sur le fait qu’il était toujours dans ses plans à long terme.