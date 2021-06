Salford Red Devils réunissent les demi-arrières des Tonga Ata Hingano et Tui Lolohea dans le but de relancer la campagne de Super League | Nouvelles de la ligue de rugby

Ata Hingano a fait partie de l’équipe des Tonga battue par l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2017

Salford doit réunir les demi-arrières des Tonga Ata Hingano et Tui Lolohea dans le but de relancer leur campagne en Super League.

Les Red Devils, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf premiers matches, ont signé un contrat avec Hingano, 24 ans, jusqu’à la fin de la saison, avec la possibilité de le prolonger de deux ans.

Hingano, qui attend l’autorisation de visa, a joué aux côtés de Lolohea aux New Zealand Warriors et au niveau international avec les Tonga.

Ils étaient en tandem lorsque les Tonga ont poussé l’Angleterre jusqu’au bout de la demi-finale de la Coupe du monde 2017 à Auckland.

Hingano, qui a également joué dans la LNR pour Canberra, a joué cette saison avec l’équipe du Queensland Mackay Cutters.

L’entraîneur de Salford, Richard Marshall, a déclaré: « Ata est un ajout brillant à l’équipe et je suis heureux d’avoir maintenant tout sur la ligne concernant la signature.

« Ayant concouru à un niveau élite dans la LNR et pour son pays, Ata promet d’être un joueur passionnant qui, bien qu’il soit encore assez jeune, fournira un bon niveau d’expérience et de connaissances.

« Nous sommes impatients de travailler avec Ata. C’est un excellent organisateur et botteur et il complétera nos demi-arrières existants. Il est également assez jeune et a donc encore le temps de grandir et de se développer. »

Hingano aidera à combler le trou à court terme créé par la blessure du demi-arrière Kevin Brown, qui raccroche ses bottes à la fin de l’année.

Le directeur du rugby et des opérations, Ian Blease, a déclaré: « Avec notre liste de blessures qui ne s’améliore pas depuis quelques semaines, il est important que nous montrons à nos supporters et sponsors que nous sommes déterminés à concourir au plus haut niveau et la signature et le pedigree d’Ata nous donnent cette nouvelle l’injection de joueur dont je suis vraiment excité. »