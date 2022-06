Salford 74 – 10 Wakefield

Salford Red Devils a profité d’un après-midi record devant un public local

Joe Burgess a réussi un triplé d’essais alors que les Red Devils de Salford ont renforcé leurs espoirs de survie en Super League de Betfred avec une victoire impitoyable de 74-10 sur Wakefield Trinity au stade AJ Bell.

Ryan Brierley, Deon Cross et Ken Sio ont tous marqué des accolades tandis que Marc Sneyd a marqué 11 buts alors que Salford a affiché sa plus grande marge de points et son total de points dans la Betfred Super League.

La victoire élève Salford à la huitième place du tableau, devançant les Rhinos de Leeds et Warrington qu’ils affronteront ensuite.

Les deux équipes sont entrées dans le match après cinq victoires en 15 matchs, ce qui a rendu la nature du succès de Salford encore plus étonnante.

Les hommes de Paul Rowley ont marqué six essais pour prendre une avance de 32-6 et n’ont pas ralenti après la pause.

Tout cela est venu après que Wakefield ait pris une avance de cinquième minute, James Batchelor passant après avoir pris la passe de Jacob Miller avec Mason Lino ajoutant la conversion.

Les visiteurs ont continué à impressionner et ont profité de sets consécutifs près de la ligne de Salford, mais ils ont dû regretter leur incapacité à marquer alors que les Red Devils produisaient un incroyable sort de score.

Salford a égalisé à la 14e minute lorsque Tim Lafai a réussi un coup de pied de Harvey Livett et la conversion de Sneyd a porté le score à 6-6.

Cinq minutes plus tard, Salford était devant. Une attaque habile sur le côté droit impliquant Andy Ackers et Brierley a créé l’occasion et Cross a coupé à l’intérieur pour une finition élégante.

Salford a ajouté un troisième essai à la 23e minute lorsque le prolifique ailier Sio était sur place pour terminer le match, prenant la passe de Brodie Croft alors que le ballon était à nouveau envoyé sur le bord droit. Il n’y avait aucun but de Sneyd, mais Salford menait 16-6.

L’assaut de l’équipe locale s’est poursuivi avec Burgess ajoutant deux essais en cinq minutes. Son premier l’a vu sprinter à la maison à partir de 30 mètres sur une course le long de la ligne de touche, avant qu’il ne soit le premier à réagir à un coup de pied incliné dans le coin par Livett. Sneyd n’a pu ajouter aucun but, mais Salford naviguait à 24-6.

C’est vraiment gratifiant pour les joueurs. Obtenir quelque chose d’aussi positif qu’un décompte de points record en Super League n’est qu’une récompense pour les gars et quelque chose dont ils peuvent être fiers. Je suis vraiment ravi. C’est un bon jour dans notre histoire. Paul Rowley – Entraîneur des Red Devils de Salford

Les essais de Salford se sont poursuivis et, quatre minutes avant la mi-temps, une superbe pause de Croft l’a vu tracer la dernière ligne de défense avant de passer à l’intérieur au soutien de Brierley, qui a plongé pour un score que Sneyd a converti.

Alors que la première mi-temps était presque terminée, Sneyd en a profité pour envoyer un penalty pour obstruction, ce qui a donné à Salford une avance de 32-6 à la mi-temps.

Les Red Devils ont marqué 13 essais dans la journée

Il n’y a pas eu de répit de Salford après le redémarrage car ils ont marqué deux fois en quatre minutes.

Un coup de pied de Sneyd a été suivi par Croft et il a touché le sol pour un essai avant que Kallum Watkins, qui a joué la semaine dernière pour l’Angleterre contre les All Stars des nations combinées, ait son nom sur la feuille de match après avoir terminé une autre attaque habile.

Wakefield a brièvement endigué la marée lorsqu’ils ont réclamé leur deuxième essai à la 52e minute après que l’ailier Lewis Murphy se soit retrouvé dans l’espace sur le bord gauche, bien que Lino n’ait pas pu ajouter la conversion.

Cela s’est avéré n’être qu’un blip temporaire pour Salford qui a répondu avec trois essais en sept minutes.

Burgess et Watkins se sont liés bien avant que la dernière passe de Cross n’emporte Sio pour son deuxième essai et, à la 59e minute, un mouvement de la mêlée a vu Cross sprinter vers la ligne d’essai à partir de la mi-course.

À 18 minutes de la fin du match, l’attaquant de Salford Sitaleki Akauola est passé à bout portant et le neuvième but de Sneyd a porté le score à 62-10.

Il était encore temps pour Brierley de réclamer son deuxième essai et Burgess a scellé son triplé à quatre minutes de la fin alors que Salford remportait une victoire retentissante.