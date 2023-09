Salesforce vs Oracle NetSuite : quel CRM est le meilleur ?

Investir dans une excellente plateforme de gestion de la relation client (CRM) peut aider les petites entreprises à mieux gérer leurs efforts de vente et de marketing. Les systèmes CRM organisent les données et les communications clients, aidant les équipes commerciales à exécuter des stratégies de suivi cohérentes, à suivre les transactions en cours et à identifier des opportunités de vente supplémentaires.

NetSuite CRM fournit une plateforme centralisée pour aider les entreprises à gérer les relations clients et à communiquer avec les prospects et les fournisseurs. Le produit CRM de NetSuite fonctionne comme un module supplémentaire à la plate-forme principale de planification des ressources d’entreprise (ERP) Oracle NetSuite. La plateforme ERP donne accès à divers outils, notamment des logiciels de comptabilité, des fonctionnalités de gestion des stocks et des logiciels RH ainsi que des fonctionnalités CRM.

Nous recommandons NetSuite aux petites et moyennes entreprises qui recherchent une solution CRM tout-en-un. C’est un choix idéal pour les entreprises qui souhaitent gérer la comptabilité, les activités commerciales, le marketing et les ressources humaines au même endroit. En revanche, les entreprises qui s’appuient sur des outils logiciels existants peuvent préférer un CRM plus traditionnel avec des intégrations CRM robustes comme Salesforce ou HubSpot.

Comparaison Salesforce et NetSuite

Caractéristiques

Force de vente

Gestion des contacts clients : Les fonctionnalités de gestion des contacts de Salesforce aident les utilisateurs à accéder à des aperçus clairs des comptes et des données clients, y compris les informations de contact ainsi que les historiques de ventes et de communications.

Les fonctionnalités de gestion des contacts de Salesforce aident les utilisateurs à accéder à des aperçus clairs des comptes et des données clients, y compris les informations de contact ainsi que les historiques de ventes et de communications. Tableaux de bord personnalisables : Vous pouvez consulter les données de vente clés et les analyses CRM sur les tableaux de bord CRM personnalisables de la plateforme Salesforce.

Vous pouvez consulter les données de vente clés et les analyses CRM sur les tableaux de bord CRM personnalisables de la plateforme Salesforce. Notation des opportunités : Salesforce analysera les données de vente pour prédire quels prospects sont les plus susceptibles d’être convertis en ventes. Cela aide les entreprises à prioriser leurs principales opportunités de vente et à conclure des transactions.

Salesforce analysera les données de vente pour prédire quels prospects sont les plus susceptibles d’être convertis en ventes. Cela aide les entreprises à prioriser leurs principales opportunités de vente et à conclure des transactions. Publicité par e-mail: Vous pouvez envoyer des e-mails marketing et créer des campagnes par e-mail ciblées en modifiant des modèles prédéfinis. De plus, Salesforce vous aide à créer des campagnes par e-mail automatisées pour rationaliser vos efforts de marketing par e-mail.

Vous pouvez envoyer des e-mails marketing et créer des campagnes par e-mail ciblées en modifiant des modèles prédéfinis. De plus, Salesforce vous aide à créer des campagnes par e-mail automatisées pour rationaliser vos efforts de marketing par e-mail. Constructeur de parcours client : Salesforce vous offre la possibilité de créer des parcours de contenu client personnalisés et automatisés via le contenu Web, le marketing par e-mail, le marketing mobile et bien plus encore.

Salesforce vous offre la possibilité de créer des parcours de contenu client personnalisés et automatisés via le contenu Web, le marketing par e-mail, le marketing mobile et bien plus encore. Prévisions de ventes : La plateforme vous permet de créer des prévisions de ventes personnalisées pour anticiper les activités de vente et les revenus futurs. Ajustez les métriques mesurées pour personnaliser vos prévisions.

Salesforce peut également aider les équipes marketing à segmenter les clients et les prospects en diverses listes pour des campagnes de marketing par e-mail plus ciblées et personnalisées.

NetSuite

Automatisation des ventes : Des flux de travail de vente personnalisés et automatisés peuvent guider les équipes plus efficacement tout au long du cycle de vente.

Des flux de travail de vente personnalisés et automatisés peuvent guider les équipes plus efficacement tout au long du cycle de vente. Automatisation du marketing : Les outils d’automatisation du marketing de NetSuite peuvent aider les entreprises dans la gestion des leads en suivant l’activité de chaque prospect, en créant des efforts de marketing ciblés et en identifiant quand un prospect répond aux conditions définies de préparation à l’achat.

Les outils d’automatisation du marketing de NetSuite peuvent aider les entreprises dans la gestion des leads en suivant l’activité de chaque prospect, en créant des efforts de marketing ciblés et en identifiant quand un prospect répond aux conditions définies de préparation à l’achat. Rapports et analyses : Accédez à des analyses en temps réel, des tableaux de bord basés sur les rôles et des rapports personnalisables sur les activités de vente.

Accédez à des analyses en temps réel, des tableaux de bord basés sur les rôles et des rapports personnalisables sur les activités de vente. Recommandations de vente incitative : NetSuite analyse les modèles d’achat et les données de vente pour générer des recommandations de ventes incitatives et croisées.

NetSuite analyse les modèles d’achat et les données de vente pour générer des recommandations de ventes incitatives et croisées. Suivi des commissions : Vous pouvez suivre les revenus de commissions des représentants commerciaux et les incitations spéciales et traiter les paiements sur la plateforme.

Vous pouvez suivre les revenus de commissions des représentants commerciaux et les incitations spéciales et traiter les paiements sur la plateforme. Portail client e-commerce : Les entreprises peuvent utiliser le portail de commerce électronique de NetSuite pour gérer l’inventaire des produits, gérer les données clients et les activités de vente du commerce électronique et créer des sites Web de commerce électronique.

Gagnant

Les deux fournisseurs proposent des services CRM riches en fonctionnalités. Cependant, NetSuite offre des fonctionnalités plus robustes axées sur le commerce électronique ainsi que des services supplémentaires, tels que des outils de comptabilité et de finance.

Tarifs

Force de vente

Salesforce offre une remise pour la facturation annuelle ; vous paierez plus pour la facturation mensuelle. Cela nécessite également un contrat annuel pour tous les niveaux.

Les modules complémentaires payants pour l’analyse, le marketing et bien plus encore peuvent améliorer les fonctionnalités de n’importe quel niveau de service.

Vous pouvez accéder à un essai gratuit de 30 jours à tous les niveaux de service.

Salesforce propose plusieurs forfaits pour répondre aux besoins des entreprises de différentes tailles et besoins. Les forfaits pour petites entreprises les plus populaires sont les suivants (les prix reflètent les frais mensuels avec facturation annuelle) :

Entrée: 25 $ par utilisateur et par mois. Les fonctionnalités incluent des outils de base de vente, de marketing et de service. Ce plan est idéal pour les petites entreprises les plus récentes qui ont besoin de fonctionnalités CRM de base.

25 $ par utilisateur et par mois. Les fonctionnalités incluent des outils de base de vente, de marketing et de service. Ce plan est idéal pour les petites entreprises les plus récentes qui ont besoin de fonctionnalités CRM de base. Professionnel: 80 $ par utilisateur et par mois. Il comprend tout ce qui se trouve dans Starter, ainsi que la gestion des prévisions de ventes et des fonctionnalités de vente plus avancées telles que des rapports personnalisables et des devis de ventes.

80 $ par utilisateur et par mois. Il comprend tout ce qui se trouve dans Starter, ainsi que la gestion des prévisions de ventes et des fonctionnalités de vente plus avancées telles que des rapports personnalisables et des devis de ventes. Entreprise: 160 $ ​​par utilisateur et par mois. Ce niveau comprend tout ce qui se trouve dans Professional, ainsi que des fonctionnalités plus avancées telles que l’automatisation du flux de travail, la gestion avancée du pipeline de ventes et des transactions, la notation des opportunités, les informations sur les transactions, les API de services Web et bien plus encore.

160 $ ​​par utilisateur et par mois. Ce niveau comprend tout ce qui se trouve dans Professional, ainsi que des fonctionnalités plus avancées telles que l’automatisation du flux de travail, la gestion avancée du pipeline de ventes et des transactions, la notation des opportunités, les informations sur les transactions, les API de services Web et bien plus encore. Illimité: 330 $ par utilisateur et par mois. Ce niveau comprend tout ce qui se trouve dans les niveaux précédents, ainsi que des fonctionnalités de haut niveau telles que la notation des prospects, les outils d’IA Einstein améliorés, une assistance premium et bien plus encore.

Si vous investissez dans Salesforce et souhaitez tirer le meilleur parti de cette plateforme complète, consultez les podcasts destinés aux fanatiques de Salesforce qui partagent les dernières actualités de l’entreprise et de la plateforme, ainsi que des conseils, astuces et informations.

NetSuite

NetSuite ne fournit pas de données de tarification accessibles au public. Nos recherches indiquent que vous pouvez vous attendre à payer environ 1 000 $ par mois comme prix de base, auquel s’ajoutent des frais par utilisateur d’environ 100 $. Pour obtenir un devis, les entreprises doivent contacter Oracle NetSuite et rencontrer un membre de l’équipe commerciale.

Gagnant

Salesforce remporte cette manche car de nombreuses entreprises préfèrent les fournisseurs proposant des niveaux de tarification et des packages de services clairs et transparents. Ceci est particulièrement important pour les petites entreprises aux budgets limités. Avec Salesforce, vous pouvez choisir des packages et des modules complémentaires et comprendre immédiatement vos obligations en matière de coûts. De plus, le prix de base de NetSuite peut être trop cher pour de nombreuses entreprises, tandis que Salesforce propose des packages de démarrage relativement économiques.

Le prix mensuel de NetSuite peut sembler élevé. Cependant, le service peut remplacer d’autres logiciels, tels que des logiciels de comptabilité, des logiciels RH, etc. Vous pourriez finir par économiser de l’argent en passant à une solution unifiée comme NetSuite.

Facilité d’utilisation

Force de vente

Salesforce est un CRM complexe. Cependant, de nombreux utilisateurs le trouvent relativement facile à utiliser après une première courbe d’apprentissage. Les utilisateurs ayant une expérience préalable du logiciel CRM ont tendance à s’en sortir mieux. Nous apprécions que la plate-forme fasse un excellent travail en affichant visuellement les données et les informations clés, tout en fournissant des informations personnalisées sur l’IA et une analyse des sentiments. Cela rend la plateforme plus intuitive. De plus, le niveau de complexité de votre package Salesforce (fonctionnalités de base ou avancées et modules complémentaires) affectera votre facilité d’utilisation.

La plupart des entreprises doivent s’attendre à une courbe d’apprentissage lorsqu’elles utilisent Salesforce CRM ; comprendre la plateforme et ses fonctions peut prendre un certain temps.

Salesforce propose des tableaux de bord intuitifs contenant des informations clés pour aider les équipes commerciales et marketing à travailler plus efficacement. Source : Salesforce

NetSuite

NetSuite est également l’un des CRM les plus complexes à utiliser. Ceux qui ont de l’expérience dans l’utilisation d’autres produits Oracle auront plus de facilité. Lorsque nous avons étudié les commentaires et les avis des clients, nous avons constaté que les utilisateurs étaient divisés quant à la facilité d’utilisation de NetSuite. Certains l’ont trouvé assez simple, tandis que d’autres ont cité une courbe d’apprentissage abrupte et une interface difficile.

Lors de nos tests, nous avons trouvé l’interface utilisateur un peu maladroite et obsolète. Cependant, les informations sont présentées de manière relativement claire sur chaque tableau de bord ou écran. Les rapports sont faciles à personnaliser et à exporter, ce que nous apprécions.

En fin de compte, NetSuite CRM n’est pas le système le plus moderne ou le plus intuitif. Cependant, avec la bonne formation et un peu de patience, les utilisateurs devraient réussir la courbe d’apprentissage initiale et naviguer sur la plateforme sans problème.

Les tableaux de bord client de NetSuite sont simples et présentent des informations détaillées. Source : NetSuite

Gagnant

Aucun des deux fournisseurs ne s’impose nécessairement comme le meilleur CRM en termes de facilité d’utilisation. Cependant, nous avons trouvé que Salesforce était l’option la plus conviviale. L’outil d’IA de Salesforce, Einstein, ajoute une valeur d’utilisabilité significative via un coaching et des informations personnalisés, une assistance à la rédaction et aux tâches, et l’automatisation de processus complexes.

Les deux fournisseurs de CRM proposent des applications mobiles qui aident les équipes commerciales à suivre les transactions, les communications avec les clients et bien plus encore lorsqu’elles sont sur le terrain ou loin de leur bureau.

Service client

Force de vente

L’équipe du service client de Salesforce est disponible par téléphone, e-mail et chat 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les forfaits supérieurs ont accès à une assistance de premier ordre avec une assistance étendue pour les problèmes non critiques, des conseils d’experts et des ressources personnalisées. Le support Premier est également disponible en tant que module complémentaire ; ce service coûte 30 pour cent de vos frais de licence nets.

Salesforce propose également un formulaire en ligne permettant aux utilisateurs d’ouvrir un dossier d’assistance technique.

NetSuite

NetSuite inclut un support client de base 24h/24 et 7j/7 dans tous les forfaits. Vous pouvez également accéder à de nombreuses ressources d’auto-assistance en ligne, notamment un forum d’assistance technique en ligne et des guides pratiques. NetSuite Premium Support est un niveau de support supérieur avec une assistance supplémentaire, notamment la prise en charge des problèmes non critiques, la mise en file d’attente des cas prioritaires et les services de réponse commerciale.

Gagnant

Les deux fournisseurs offrent un support client solide et des options de libre-service. Ils ont tous deux reçu des évaluations de support client plutôt positives de la part des clients actuels. Nous apprécions que les deux fournisseurs offrent une assistance 24h/24 et 7j/7, mais reconnaissons que l’accès à un niveau d’assistance supérieur pour une assistance plus complète peut être coûteux avec les deux plans.

Mise en œuvre

Force de vente

Le processus de mise en œuvre de Salesforce varie en fonction du plan sélectionné et des besoins de personnalisation. Salesforce est une plateforme hautement personnalisable ; les entreprises disposant de personnalisations avancées ou de flux de travail CRM complexes seront confrontées à un processus de mise en œuvre plus long et devraient envisager de travailler avec un consultant Salesforce pour une assistance supplémentaire.

Cependant, les petites entreprises moyennes bénéficiant du plan Starter bénéficieront d’un processus de configuration raisonnablement rapide et facile. Votre tâche principale consistera à importer les données clients existantes et à configurer des personnalisations mineures. Salesforce fournit des guides et des listes de tâches pour aider les entreprises à naviguer dans le processus de configuration.

Accédez aux nombreuses ressources d’auto-assistance en ligne de Salesforce pour en savoir plus sur l’importation de données, la personnalisation des champs et la gestion des prospects dans le CRM.

NetSuite

Le processus de mise en œuvre de NetSuite peut être assez long car il nécessite également la mise en œuvre du logiciel ERP de NetSuite. La société facture des frais d’installation uniques pour le processus de mise en œuvre initial. La période de configuration nécessite une planification importante, une migration des données, une configuration, des tests et une formation des employés sur la plateforme, de sorte que le processus peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Selon Oracle, les entreprises ayant des besoins plus fondamentaux peuvent s’établir en 30 jours environ.

Votre entreprise doit désigner un membre du personnel pour agir en tant que chef de projet et travailler avec l’équipe NetSuite tout au long du processus. De nombreuses entreprises choisissent de travailler avec un consultant NetSuite pour une personnalisation avancée ou une assistance en formation supplémentaire. NetSuite maintient un répertoire de partenaires où les entreprises peuvent trouver des consultants certifiés.

Gagnant

Salesforce peut être mis en œuvre plus rapidement que NetSuite pour de nombreux clients. Les petites entreprises qui choisissent un forfait plus abordable avec des fonctionnalités CRM de base peuvent être opérationnelles assez rapidement. Nous apprécions que Salesforce fournisse de nombreuses ressources d’auto-assistance.