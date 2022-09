Salesforce vise 25% de marge opérationnelle en 2026

Bret Taylor, co-directeur général de Salesforce.com Inc., à droite, et Marc Benioff, co-directeur général de Salesforce.com Inc., portent des oreilles de lapin lors d’un discours à la conférence Dreamforce 2022 à San Francisco, Californie, le mardi 20 septembre 2022.

L’action Salesforce a augmenté de près de 3 % en négociation prolongée mercredi après que le fabricant de logiciels d’entreprise a annoncé un nouvel objectif de rentabilité à long terme qui a montré la détermination de l’entreprise à fonctionner plus efficacement.

Plusieurs sociétés de logiciels cloud, dont Salesforce, sont devenues moins attrayantes pour les investisseurs car les taux d’intérêt ont augmenté pour répondre à la hausse des prix cette année, après être devenus plus glamour pendant la pandémie de Covid, lorsque les organisations ont augmenté leur utilisation des programmes que les employés pouvaient utiliser sans être dans les bureaux .

actualités liées à l’investissement Humana pourrait être le meilleur régime de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage au détail, déclare Morgan Stanley dans la mise à niveau

Les équipes de direction des entreprises du cloud ont cherché à regagner l’intérêt en mettant l’accent sur les plans d’économies et en avançant leurs délais de rentabilité. Salesforce lui-même a déclaré qu’il serait plus prudent dans l’ajout de talents.

La société est allée plus loin jeudi, alors qu’Amy Weaver, chef des finances de Salesforce, a révélé de nouveaux objectifs pour l’exercice 2026 lors de la journée des investisseurs de la société, qui se déroule à San Francisco lors de sa conférence Dreamforce. L’entreprise vise une 25% de marge opérationnelle ajustée, y compris les acquisitions futures, a-t-elle déclaré. Cela se compare à l’objectif de 20 % annoncé par Salesforce il y a un an pour son exercice 2023. La marge opérationnelle ajustée était de 19,9 % au cours du trimestre clos le 31 juillet.

Salesforce a indiqué son intention de faire passer les dépenses de vente et de marketing ajustées en pourcentage du chiffre d’affaires à moins de 35 % d’ici 2026 en augmentant les efforts de libre-service, les alliances avec des partenaires et les améliorations de la productivité des vendeurs. En marketing, l’idée est de s’appuyer sur des canaux marketing propriétaires. Les ventes et le marketing sur une base GAAP ont représenté plus de 44% en pourcentage des revenus au cours du trimestre de juillet.

De plus, Salesforce tient à gérer les dépenses générales et administratives, en partie en évaluant les actifs immobiliers pour un lieu de travail hybride.

Weaver a réitéré l’objectif de 50 milliards de dollars de revenus pour l’exercice 2026 qu’elle avait annoncé il y a un an, mais elle a déclaré que le chiffre tient désormais compte d’un vent contraire de 2 milliards de dollars provenant des taux de change depuis la journée des investisseurs de l’année dernière.

Les actions de Salesforce ont atteint un creux de 52 semaines mercredi. La société a commencé à racheter ses propres actions dans le cadre de son premier programme de rachat d’actions, a déclaré Weaver.

REGARDEZ: Le multiple est trop élevé pour les actions Salesforce, déclare Jim Cramer