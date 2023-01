Salesforce va licencier 10 % de son personnel et réduire l’espace de bureau

“Nous avons embauché trop de personnes menant à ce ralentissement économique auquel nous sommes actuellement confrontés, et j’en assume la responsabilité”, a déclaré M. Benioff.

Les ventes de la société ont augmenté de 14 % au cours de son dernier trimestre, le rythme le plus lent depuis des années ; il prévoyait une croissance encore plus lente au cours de son trimestre en cours. D’autres chefs de la technologie, comme Mark Zuckerberg de Meta, ont récemment admis avoir embauché trop de personnes alors qu’ils se précipitaient pour faire des coupes. Plus de 150 000 travailleurs de la technologie ont été licenciés l’année dernière, selon Layoffs.fyi, un site qui suit les suppressions d’emplois.

Salesforce est le plus grand employeur privé de San Francisco et son immeuble de bureaux phare est le plus haut de la ville.

La société a estimé que les changements coûteraient jusqu’à 2,1 milliards de dollars. Salesforce offre aux employés américains un minimum de cinq mois de salaire, ainsi qu’une assurance maladie et des ressources professionnelles, a déclaré M. Benioff. La plupart des coupes interviendraient “au cours des prochaines semaines”, a-t-il écrit.

Les actions de Salesforce ont augmenté de plus de 4% dans les échanges avant commercialisation mercredi. Le cours de l’action de la société a chuté de près de 50 % l’an dernier.