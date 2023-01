Salesforce va licencier 10 % de son personnel et réduire l’espace de bureau

Les revenus de Salesforce, comme ceux de nombreuses autres entreprises technologiques, ont explosé pendant la pandémie lorsque de plus en plus de personnes dans le monde travaillaient à domicile et comptaient davantage sur la technologie pour collaborer avec des collègues à distance. Dans sa lettre, M. Benioff a laissé entendre que l’entreprise avait embauché trop agressivement pendant cette période.

“L’environnement reste difficile et nos clients adoptent une approche plus mesurée dans leurs décisions d’achat”, a déclaré Marc Benioff, co-directeur général de l’entreprise, dit dans une note aux employés annonçant les coupes.

“Nous avons embauché trop de personnes menant à ce ralentissement économique auquel nous sommes actuellement confrontés, et j’en assume la responsabilité”, a déclaré M. Benioff.

Une porte-parole de Salesforce a déclaré que la société n’avait aucun autre commentaire sur les réductions.

Les licenciements ont mis en évidence le ralentissement de l’industrie technologique. Ces derniers mois, des géants de la technologie comme Amazon ont ralenti l’embauche et supprimé des emplois, tandis que de plus petites entreprises comme Lyft et Stripe ont également annoncé des licenciements. Bon nombre des plus grandes entreprises du secteur ont publié des résultats financiers suggérant qu’elles ressentaient les effets d’une inflation obstinément élevée et de la hausse des taux d’intérêt.

Les entreprises de médias sociaux ont lutté avec un recul de la publicité numérique en particulier. Meta, qui possède Facebook et Instagram, a supprimé 13% de ses employés en novembre et a déclaré que son effectif resterait “à peu près stable” jusqu’à la fin de cette année. Snap, la société mère de Snapchat, a licencié 20 % de ses employés en août, blâmant les conditions macroéconomiques difficiles. Elon Musk, qui a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, a réduit de plus de moitié les effectifs de l’entreprise.

Les ventes de Salesforce ont augmenté de 14 % au cours de son dernier trimestre, le rythme le plus lent depuis des années ; il prévoyait une croissance encore plus lente au cours de son trimestre en cours. D’autres chefs de la technologie, comme Mark Zuckerberg de Meta, ont récemment admis avoir embauché trop de personnes alors qu’ils se précipitaient pour faire des coupes. Plus de 150 000 travailleurs de la technologie ont été licenciés l’année dernière, selon Layoffs.fyi, un site qui suit les suppressions d’emplois.

Les coupes de Salesforce surviennent au moment du départ de certains de ses dirigeants. En novembre, Bret Taylor, co-directeur général de la société, a annoncé qu’il démissionnerait de son poste et partirait à la fin de ce mois. En décembre, Stewart Butterfield, directeur général de Slack, une plateforme de communication sur le lieu de travail appartenant à Salesforce, a également déclaré qu’il quitterait son poste d’ici la fin du mois. Salesforce a acheté Slack pour 27,7 milliards de dollars en 2020.