SAN FRANCISCO – Salesforce mardi a déclaré qu’il achèterait la société de logiciels pour le lieu de travail Slack pour 27,7 milliards de dollars en espèces et en actions, la dernière d’une vague d’accords alors que la pandémie de coronavirus augmente la demande d’outils permettant aux gens de travailler à distance. Si elle est réalisée, l’acquisition marquerait la fin de la brève carrière de Slack en tant que société indépendante cotée en bourse – elle est devenue publique à la mi-2019 – et plafonnerait une série d’acquisitions de Salesforce avec sa plus grande transaction depuis sa création il y a 21 ans. L’accord est le plus gros pari parmi une récente vague d’acquisitions réalisées par des entreprises technologiques pour capitaliser sur le passage au travail à distance. Adobe le mois dernier a déclaré qu’il prévoyait d’acquérir la société de logiciels de gestion des effectifs Workfront pour 1,5 milliard de dollars. En juillet, Atlassian, qui vend des outils pour les développeurs et la gestion de projets, a annoncé qu’il achèterait l’entreprise de services aux entreprises Mindville pour un montant non divulgué. D’autres entreprises axées sur les produits de collaboration sur le lieu de travail, notamment Airtable, Asana, Box, DocuSign, Dropbox et Smartsheet, peuvent également être des cibles potentielles alors que les éditeurs de logiciels très appréciés cherchent à développer le marché fragmenté des outils de collaboration.

L’accord Salesforce pour Slack montre à quel point le marché des logiciels est devenu concurrentiel, a déclaré Logan Purk, analyste principal du cabinet de conseil financier Edward Jones. Sans un «produit qui change la donne» et beaucoup de capital, dit-il, «vous allez être englouti ou vous échouerez.»

Slack, qui a été fondée en 2010 par Stewart Butterfield, son directeur général, a connu une croissance rapide et a attiré – et rejeté – les offres de rachat de Google, Microsoft et Amazon. Sa valorisation était d’environ 19,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse l’année dernière, mais ses actions ont ensuite coulé. La demande pour les produits Slack, qui permettent aux gens de communiquer et de collaborer les uns avec les autres, a augmenté à mesure que les gens travaillent à domicile pendant la pandémie. Alors que la société avait déclaré en septembre que les revenus avaient augmenté de 49% pour atteindre 216 millions de dollars au cours du trimestre se terminant en juillet et que la pandémie avait créé une «augmentation significative de la demande et de l’utilisation de Slack», elle a également déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que cette hausse se poursuive. Les licenciements chez certains de ses clients ont nui à son activité, a déclaré la société. Dans le même temps, Slack a été confronté à une pression concurrentielle croissante de la part de Microsoft. Teams, produit de collaboration de Microsoft, signalé 115 millions d’utilisateurs quotidiens en octobre, en hausse de 50% par rapport à avril. Slack n’a pas fourni de mise à jour sur les 12 millions d’utilisateurs quotidiens signalés il y a un an.