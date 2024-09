Salesforce va acquérir le fournisseur de gestion de données Zoomin, sans conditions

Salesforce a signé un accord définitif pour acquérir Zoomin, un fournisseur leader de gestion de données pour les données non structurées. Salesforce Data Cloud, avec les capacités de Zoomin, accélérera le déblocage des données non structurées pour alimenter les agents IA, les rendant plus personnalisés et plus sensibles au contexte dans chaque interaction client. Grâce à cela, Agentforce de Salesforce atteindra de nouveaux niveaux d’intelligence, permettant aux clients de créer une IA qui fournit des réponses et des actions en temps réel, basées sur les données et adaptées aux besoins individuels des clients. L’acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre de l’exercice 2025 de Salesforce, sous réserve des conditions de clôture habituelles. « Les données non structurées propriétaires sont un carburant puissant que nos clients peuvent utiliser pour les agents IA et les expériences client, et l’expertise et la technologie éprouvées de Zoomin accéléreront l’innovation de Data Cloud et permettront à nos clients d’obtenir une meilleure valeur d’Agentforce », a déclaré Rahul Auradkar, vice-président exécutif et directeur général, Unified Data Services & Einstein. « Cette transaction proposée souligne notre engagement continu à permettre à nos clients d’exploiter la valeur de toutes leurs données dans l’IA n°1 CRM « Zoomin est un partenaire Salesforce AppExchange depuis 2018 et une société du portefeuille Salesforce Ventures depuis 2019. Grâce aux partenariats existants entre Salesforce et Zoomin, des centaines de clients Salesforce utilisent déjà le produit de connaissances unifié de Zoomin pour offrir des expériences intuitives à leurs clients, partenaires et employés. Cette transaction n’entraîne aucun changement dans les prévisions financières actuelles de Salesforce précédemment fournies en août 2024 et nous ne divulguerons aucun autre détail financier. »

