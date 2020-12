La société américaine de logiciels basée sur le cloud Salesforce a accepté d’acheter l’application de messagerie sur le lieu de travail Slack Technologies dans le cadre d’un accord de 27,7 milliards de dollars (environ Rs 2,03 lakh crores), le plus grand rivalité avec Microsoft. Cet accord permettra à Salesforce de fournir une plate-forme unifiée aux entreprises pour connecter leurs employés, clients et partenaires entre eux et les applications qu’ils utilisent, renforçant ainsi son portefeuille d’entreprise.

Pour Slack, l’accord intervient alors qu’il a du mal à tirer pleinement parti du passage au travail à distance pendant la COVID-19[feminine pandémie. Slack a changé les communications sur le lieu de travail en se concentrant sur la messagerie en temps réel qui pouvait être divisée en conversations avec des groupes assemblés à la volée, une plate-forme plus agile que le courrier électronique. Mais le style de messagerie que Slack a contribué à créer est devenu un espace extrêmement compétitif, avec un concurrent plus grand et plus ancien Microsoft faisant la promotion agressive de son produit Teams similaire avec des appels vidéo et vocaux intégrés.

Microsoft a également fourni Teams à un grand nombre de ses progiciels de bureautique, une attraction supplémentaire pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts pendant la perturbation causée par l’épidémie. «L’accord permet à Salesforce d’approfondir la collaboration et la communication d’entreprise et c’est bon pour Slack, en particulier pour accroître sa pénétration dans les entreprises non technologiques», a déclaré l’analyste de DA Davidson Rishi Jaluria.

Les actionnaires de Slack recevront 26,79 USD en espèces et 0,0776 action ordinaire Salesforce pour chaque action Slack, ou 45,5 USD par action sur la base du cours de clôture de Salesforce mardi. L’offre représente une prime de 54% depuis la publication du premier rapport la semaine dernière sur les négociations d’accord.

Les actions de Slack ont ​​légèrement chuté à 43,73 $ (environ 3200 Rs) en négociation prolongée mardi, tandis que les actions de Salesforce ont chuté au-dessus de 4%. « Les actions (Salesforce) seront probablement limitées dans la fourchette à court terme étant donné la grande transaction, mais nous croyons aux avantages de cet accord pour le CRM et voyons les actions récupérer », a déclaré l’analyste de Barclays, Raimo Lenschow.

Par ailleurs, Salesforce a déclaré un chiffre d’affaires de 5,42 milliards de dollars au troisième trimestre (environ 39 791 crores de Rs), dépassant l’estimation des analystes de 5,25 milliards de dollars (environ 38 543 crores de Rs), selon les données IBES de Refinitiv.

Salesforce a également déclaré que le directeur financier Mark Hawkins prendrait sa retraite en janvier et serait remplacé par le directeur juridique Amy Weaver.