Salesforce supprime 10% de ses effectifs, plus de 7 000 employés

Force de vente supprime 10 % de ses effectifs et réduit certains bureaux dans le cadre d’un plan de restructuration, l’entreprise annoncé mercredi. L’entreprise employait plus de 79 000 travailleurs dès décembre.

Dans une lettre aux employés, le co-PDG Marc Benioff a déclaré que les clients avaient été plus “mesurés” dans leurs décisions d’achat compte tenu de l’environnement macroéconomique difficile, ce qui a conduit Salesforce à prendre la “décision très difficile” de licencier des travailleurs.

“J’ai beaucoup réfléchi à la façon dont nous sommes arrivés à ce moment”, a-t-il déclaré. “Alors que nos revenus se sont accélérés pendant la pandémie, nous avons embauché trop de personnes menant à ce ralentissement économique auquel nous sommes actuellement confrontés, et j’en assume la responsabilité.”

Salesforce enregistrera des charges de 1,0 à 1,4 milliard de dollars liées aux réductions d’effectifs et de 450 à 650 millions de dollars liées aux réductions d’espace de bureau, a indiqué la société.

Les actions de Salesforce ont augmenté de près de 3 % mercredi.

Les coupes marquent la dernière série de départs de la société de logiciels basée sur le cloud, le plus grand employeur privé de San Francisco. L’entreprise a licencié moins de 1 000 employés en novembre. Plus tard ce mois-là, Bret Taylor a annoncé son intention de quitter ses fonctions de co-PDG le 31 janvier, laissant Marc Benioff à nouveau seul à la tête de l’entreprise qu’il a cofondée en 1999.

Au cours des trois jours de bourse qui ont suivi l’annonce de la nouvelle de Taylor parallèlement au rapport sur les résultats du troisième trimestre de Salesforce, l’action a connu deux de ses trois pires jours de 2022, plongeant respectivement de 8,3 % et 7,4 %.

Quelques jours plus tard, la société a annoncé le départ du PDG de Slack, Stewart Butterfield, qui a rejoint Salesforce dans le cadre de sa plus grande acquisition jamais réalisée.

Salesforce a embauché de manière agressive pendant la pandémie. A fin janvier 2022, elle employait 73 541 personnes. Il a déclaré dans un dossier de décembre que ses effectifs avaient augmenté de 32% depuis octobre 2021 “pour répondre à la demande accrue de services de nos clients”.

Aujourd’hui, comme de nombreuses autres grandes entreprises technologiques, Salesforce cherche à réduire ses coûts face au ralentissement de la croissance des revenus et à l’affaiblissement de l’économie. Quelques jours après que le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a réduit de moitié les effectifs de son entreprise, la société mère de Facebook, Meta, a annoncé sa plus importante série de licenciements, éliminant 13 % de son personnel. Amazon, Lyft, HP et DoorDash ont également annoncé des réductions importantes de leurs effectifs.

Salesforce a déclaré qu’il s’attend à ce que la restructuration de ses employés soit terminée d’ici la fin de l’exercice 2024 et que sa restructuration immobilière soit terminée d’ici l’exercice 2026.

– Jordan Novet de CNBC a contribué à ce rapport.