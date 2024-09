Salesforce s’empare de Zoomin, un outil d’organisation des connaissances de l’entreprise

Salesforce est en pleine frénésie d’achats.

Après avoir racheté la société de gestion de données Own plus tôt dans le mois, Salesforce a aujourd’hui annoncé ses projets d’achat de Zoomin, une plateforme de connaissances d’entreprise. Zoomin, que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, unifie les documents d’une entreprise, comme les guides d’utilisation des produits et les tutoriels, dans un seul portail.

Les termes de l’accord n’ont pas été dévoilés. Salesforce s’attend à ce qu’il soit finalisé au quatrième trimestre de son exercice 2025 (31 janvier), sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Fondée en 2019 par Gal Oron, Hannan Saltzman et Joe Gelb, Zoom applique l’intelligence artificielle et le big data pour aider les entreprises à créer des expériences de recherche et d’assistance documentaire en libre-service. La clientèle de la start-up israélienne va des marques technologiques comme McAfee et Dell aux franchises de restauration rapide comme Burger King, Tim Hortons et Popeyes.

Les investisseurs de Zoomin — parmi lesquels General Atlantic, Bessemer Ventures Partners, Viola Growth et la propre organisation de capital-risque de Salesforce, Salesforce Ventures — ont injecté 73 millions de dollars de capital dans l’entreprise.

Rahul Auradkar, vice-président exécutif des sources de données unifiées chez Salesforce, déclare qu’après l’acquisition, Zoomin augmentera la plateforme Data Cloud de Salesforce pour alimenter des cas d’utilisation tels que l’utilisation de la base de connaissances d’une entreprise pour automatiser les interactions avec le service client.

« Les données propriétaires non structurées sont un carburant puissant que nos clients peuvent utiliser pour les agents d’IA et les expériences client », a déclaré Auradkar, « et l’expertise et la technologie éprouvées de Zoomin accéléreront l’innovation de Data Cloud et permettront à nos clients d’obtenir une meilleure valeur. »

L’acquisition de Zoomin par Salesforce intervient après que le géant de la technologie s’est engagé à dépenser 500 millions de dollars supplémentaires en espèces dans des startups d’IA via Salesforce Ventures.