Salesforce nomme Morfit de ValueAct à son conseil d’administration et une course aux procurations pourrait se profiler

Affaires: Force de vente est un leader mondial de la technologie de gestion de la relation client (“CRM”) qui rapproche les entreprises et leurs clients. Il a été fondé en 1999 et est un pionnier dans le domaine des logiciels cloud. Il a commencé comme un outil pour aider les équipes de vente à augmenter leur productivité tout en améliorant l’expérience client final. Au cours des 20 dernières années, ils se sont étendus à d’autres domaines pour aider les entreprises à se connecter et à mieux servir leurs clients, notamment Sales Cloud, Marketing & Commerce Cloud, Platform & Other, Integration Cloud, Analytics Cloud et Service Cloud.

Commentaire d’activiste : ValueAct est un investisseur de premier plan dans le domaine de la gouvernance d’entreprise depuis plus de 20 ans. Les dirigeants de l’entreprise siègent généralement aux conseils d’administration de la moitié des principaux postes du portefeuille de ValueAct et ont occupé 55 sièges au conseil d’administration de sociétés ouvertes en 22 ans. ValueAct a déjà lancé des campagnes militantes dans 25 sociétés de technologie de l’information et a obtenu un rendement moyen de 45,98 % contre 18,70 % pour le S&P 500 sur la même période.

C’est une situation militante très intéressante. Quatre activistes majeurs dans la même entreprise à la fois : ValueAct, Starboard Value, Inclusive Capital et Elliott Management. Marc Benioff a besoin d’un CRM juste pour suivre les militants de son stock. L’ajout de Morfit au conseil d’administration de Salesforce a beaucoup de sens, quel que soit l’environnement militant.

ValueAct possède une vaste expérience dans des entreprises technologiques telles que Salesforce, notamment Microsoft et Adobe. Morfit a siégé au conseil d’administration de Microsoft de mars 2014 à fin 2017 alors que la société se transformait en une entreprise de logiciels d’entreprise basée sur le cloud. Au cours de cette transition, le conseil d’administration a fixé des objectifs cloud pour la direction et les a liés à un plan de rémunération des dirigeants unique qui a payé des objectifs ambitieux pour le cloud. Microsoft a dépassé ces objectifs cloud et les revenus annuels du cloud sont passés d’environ 1 milliard de dollars en 2013 à plus de 100 milliards de dollars aujourd’hui. La valeur marchande de l’entreprise est passée d’environ 250 milliards de dollars à 1,8 billion de dollars. Chez Adobe, ValueAct a siégé au conseil d’administration alors que l’entreprise passait d’un fournisseur de logiciels de packages à un service cloud par abonnement. Adobe est passé d’une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars lorsque ValueAct a investi à 168 milliards de dollars aujourd’hui. ValueAct occupe également actuellement des postes dans Insight Enterprises (NSIT), l’une des plus grandes sociétés de distribution de logiciels où Alex Baum, partenaire de ValueAct, siège au conseil d’administration, et Trend Micro, une société de cybersécurité dans le cloud. Lorsque vous obtenez un partenaire ValueAct au conseil d’administration, vous obtenez toute l’équipe ValueAct et l’expérience collective des 55 sièges du conseil d’administration de sociétés ouvertes qu’ils ont occupés pour travailler sur la stratégie, la succession, la rémunération, la planification et l’analyse financières, les fusions et acquisitions, l’allocation du capital et les coûts. réduction.

La transformation de Salesforce a le potentiel d’être aussi remarquable que de nombreux autres investissements réussis de ValueAct, même si le playbook est personnalisé. Salesforce occupe une position de leader sur le marché et a historiquement connu une forte croissance annuelle de son chiffre d’affaires. Mais, comme l’a noté Starboard dans sa présentation sur la société, Salesforce a sous-performé ses pairs, le secteur de la technologie et le marché au sens large au cours des trois dernières années et est évalué nettement en dessous du multiple médian des pairs sur les revenus à terme (3,8x contre 6,7x pour les pairs) et les attentes de flux de trésorerie disponibles (18,7x contre 22x pour les pairs). Cette décote de valorisation peut être largement attribuée au mélange de rentabilité et de croissance inférieur à la moyenne de Salesforce, qui a considérablement diminué par rapport à ses niveaux historiques. Comme le montre la présentation détaillée de Starboard, les pairs de Salesforce fonctionnent selon une “règle de 50” – la croissance moyenne des revenus plus les marges d’exploitation ajustées des pairs équivaut à 49,4. Salesforce a actuellement un taux de croissance des revenus de 17,0 % et des marges d’exploitation de 20,4 %, ce qui le porte à 37,4 % combinés. Morfit a de l’expérience pour aider la direction à augmenter à la fois la croissance et les marges au niveau du conseil d’administration, et les deux peuvent être améliorés chez Salesforce.

La question qui se pose est de savoir s’il le fera initialement avec un nuage d’activistes suspendu au-dessus de la tête de l’entreprise sous la forme d’une bataille par procuration menée par l’un des autres activistes impliqués. Nous avons suivi toutes les campagnes militantes au cours des 17 dernières années. Nous croyons fermement que la nomination de Morfit au conseil d’administration diminue certainement les chances qu’un autre militant réussisse dans une course aux procurations, mais pour être clair, ce n’est pas la raison pour laquelle l’entreprise l’a nommé. Sur la base de l’histoire et de la philosophie de ValueAct, l’entreprise ne siégerait pas au conseil d’administration à moins d’avoir un investissement important, et l’entreprise ne ferait pas d’investissement important tant qu’elle n’aurait pas évalué l’entreprise pendant plusieurs mois. Il s’était probablement engagé avec la direction de Salesforce pendant plusieurs mois, et ce rendez-vous a peut-être eu lieu juste comme un menace de bataille par procuration a été rapporté. De plus, il est impossible qu’une entreprise de la taille de Salesforce nomme un activiste à son conseil d’administration sans avoir au préalable eu des discussions approfondies avec lui ou dans le but principal de prévenir une éventuelle bataille par procuration.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.