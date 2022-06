Salesforce fait état d’une forte demande et relève ses prévisions de bénéfices

Salesforce (CRM) a annoncé mardi des résultats du premier trimestre de l’exercice 2023 meilleurs que prévu. Selon FactSet, les revenus de 7,41 milliards de dollars, en hausse de 26 % d’une année sur l’autre en monnaie constante, ont dépassé les attentes de 7,38 milliards de dollars. Les devises constantes aident à éliminer les fluctuations des devises étrangères pour fournir une image financière plus claire. Le bénéfice non conforme aux PCGR par action de 0,98 $ – y compris un avantage d’un cent de la comptabilisation au prix du marché sur les investissements stratégiques – a dépassé les estimations de 0,94 $. La marge d’exploitation – que les investisseurs surveillent désormais de plus près en raison de l’importance d’une croissance rentable à grande échelle – était de 0,3% sur une base GAAP et la marge d’exploitation non-GAAP était de 17,6%, dépassant les estimations de 17,4%. Le flux de trésorerie d’exploitation, une autre ligne qui est devenue de plus en plus importante avec la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 14 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 3,68 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,16 milliards de dollars. Salesforce a annoncé un excellent trimestre ce soir, avec des battements à peu près dans tous les domaines et des commentaires qui suggèrent une demande saine ininterrompue par l’environnement macro incertain. Ce qui reste clair, c’est que les entreprises ne peuvent pas se permettre de réduire leurs investissements dans la numérisation, et en tant que partenaire indispensable dans les parcours de transformation numérique des entreprises du monde entier, les revenus de Salesforce devraient peut-être rester beaucoup plus durables que ce que le marché attribue. Même si la direction a abaissé ses perspectives de revenus pour l’année entière, le marché devrait laisser passer cette décision, car la différence était purement liée aux taux de change. La partie la plus importante de la prévision, selon nous, était la performance surprise de la marge opérationnelle attendue cette année. Les actions bondissent de plus de 7 % dans les échanges après les heures normales de bureau pour atteindre environ 172 dollars par action, un bon signe compte tenu de la faiblesse de l’action, et non de la société, au cours de cette année mouvementée. Résultats à l’échelle de l’entreprise Ventilation des résultats des revenus d’abonnement et de support par cloud : les revenus du cloud des ventes ont augmenté de 20 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,63 milliard de dollars. Parmi les nouvelles victoires du trimestre, citons DoorDash (DASH), Stellantis (STLA) et le groupe PSA. Les revenus du service cloud ont augmenté de 19 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,76 milliard de dollars. La direction a souligné State Farm, client de longue date, comme une réussite. Les revenus de la plate-forme et autres (y compris Slack, que Salesforce a acquis le 21 juillet 2021) ont augmenté de 58 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,42 milliard de dollars. Slack a dépassé les attentes de revenus de la direction à 348 millions de dollars contre des prévisions de 330 millions de dollars. Il s’agit du quatrième trimestre consécutif avec une croissance de plus de 40 % du nombre de clients dépensant plus de 100 000 $ avec Slack chaque année. Les revenus du marketing et du commerce ont augmenté de 24 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,09 milliard de dollars. Quelques victoires marketing au cours du trimestre incluent Bose et Colgate-Palmolive (CL). Le co-PDG Bret Taylor a souligné l’importance de Marketing Cloud de Salesforce pour les directeurs marketing “alors qu’ils naviguent dans les changements importants des systèmes d’exploitation mobiles et les nouvelles réglementations en matière de confidentialité dans le monde entier”. Yeti et Goodyear (GT) ont été désignés comme les nouveaux gagnants du commerce cloud. Et les revenus des données, qui incluent les acquisitions passées de Tableau et Mulesoft, ont augmenté de 15 % pour atteindre 955 millions de dollars. Quelques grands succès de Tableau au cours du trimestre ont été ADT, Bose et Lookers Motor Group. Les transactions les plus importantes de Mulesoft comprenaient NTT et une relation approfondie avec Rocket Mortgage. Sur une base géographique, en monnaie constante, les ventes ont augmenté de 21 % d’une année sur l’autre dans les Amériques, de 39 % en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) et de 32 % dans la région Asie-Pacifique (APAC). En ce qui concerne quelques autres mesures de l’industrie étroitement surveillées qui offrent une visibilité sur les revenus futurs de Salesforce : l’obligation de performance restante (RPO), qui représente tous les revenus futurs sous contrat qui n’ont pas encore été reconnus comme revenus, a terminé le trimestre à 42 milliards de dollars, en hausse 20 % d’une année sur l’autre. Le RPO actuel (cRPO), qui représente les revenus futurs sous contrat qui devraient être comptabilisés en tant que revenus au cours des 12 prochains mois, a terminé le trimestre à 21,5 milliards de dollars, en hausse de 24 % à taux de change constants et estimations correspondantes. L’attrition des revenus est restée à des niveaux record entre 7 % et 7,5 %. Le président et co-PDG Marc Benioff a déclaré lors de l’appel aux résultats avec les investisseurs que la volatilité économique plus large n’a pas eu d’impact significatif sur Salesforce. Une prise de décision disciplinée et la poursuite de l’amélioration de la rentabilité sur le long terme ont été réitérées comme priorités de la direction. Benioff a réitéré que la société ne prévoyait pas d’acquisitions majeures pour le moment, même avec les multiples de nombreuses sociétés de logiciels en tant que service d’entreprise en baisse dans tous les domaines. Nous pensons que les investisseurs continueront à applaudir cette décision car les fusions et acquisitions à grande échelle signifient généralement une dilution des marges. Les revenus de MuleSoft ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre par rapport à une solide comparaison avec l’année précédente. La société affirme qu’elle verra les avantages de ses changements organisationnels en cours au cours de la seconde moitié de cet exercice. En ce qui concerne les prévisions pour l’exercice 2023, la direction a légèrement abaissé ses perspectives d’environ 300 millions de dollars pour les porter entre 31,7 et 31,8 milliards de dollars, en deçà des estimations d’environ 32,06 milliards de dollars. La direction a abaissé ses prévisions en raison de 300 millions de dollars supplémentaires de vents contraires de change. Sur une note plus positive, la direction a légèrement relevé ses prévisions de marge opérationnelle GAAP à environ 3,8 % contre 3,6 % contre des estimations de 3,2 %, et des marges non conformes aux PCGR de 20,4 % contre 20 % contre des estimations de 19,9 %. Il peut s’agir de petites bosses, mais le marché devrait aimer cela car, comme nous l’avons indiqué précédemment, il souhaite voir une croissance rentable à grande échelle. Le bénéfice par action non conforme aux PCGR devrait être de 4,74 $ à 4,76 $, bien au-dessus des estimations de 4,66 $ et une forte augmentation par rapport à leur vision précédente de 4,62 $ à 4,64 $. La perspective de flux de trésorerie d’exploitation pour l’exercice 2023 d’une augmentation de 21 % à 22 % d’une année sur l’autre a été maintenue. Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023, la direction prévoit des revenus de 7,69 à 7,70 milliards de dollars, ce qui est légèrement inférieur aux estimations de 7,77 milliards de dollars. Ces perspectives incluent un vent contraire de 200 millions de dollars d’une année sur l’autre en raison des taux de change. Le bénéfice par action non conforme aux PCGR devrait se situer entre 1,02 $ et 1,02 $, en deçà des estimations de 1,14 $. Le cRPO du deuxième trimestre devrait augmenter de 15 % d’une année sur l’autre, ce qui implique environ 21,5 milliards de dollars contre des estimations de 22,14 milliards de dollars. 