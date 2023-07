Salesforce augmente ses prix pour la première fois en 7 ans. Ce que cela signifie pour le stock

Salesforce (CRM) a franchi mardi une nouvelle étape pour générer une croissance rentable – une évolution bienvenue pour les investisseurs, comme nous, qui ont fait grimper le cours de son action. Le géant des logiciels d’entreprise a déclaré qu’il augmentait les prix catalogue de plusieurs produits les plus vendus de 9% en moyenne. Les hausses de prix auront un impact sur ses clouds de vente, de service et de marketing, ainsi que sur l’offre d’analyse de données Tableau et Industries, qui fournit des applications numériques spécifiques à l’industrie. Les changements entreront en vigueur le mois prochain pour les nouveaux clients et les clients existants qui achètent de nouveaux clouds de produits à partir d’août, selon un communiqué de presse. Les investisseurs ont semblé optimistes face aux augmentations de prix catalogue, qui, selon Salesforce, sont les premières en sept ans. Les actions de Salesforce ont bondi de plus de 3 % mardi pour atteindre environ 220 dollars chacune, surperformant de manière significative le Nasdaq, riche en technologies, qui a légèrement augmenté. Les gains de mardi placent Salesforce sur la bonne voie pour sa clôture la plus élevée depuis la publication des résultats du premier trimestre fin mai. Après avoir clôturé à 223,38 $ par action le 31 mai, l’action avait chuté de près de 5 % jusqu’à lundi – au point mort après ses cinq premiers mois chauds de 2023. Y compris le mouvement de mardi, les actions Salesforce ont augmenté d’environ 65 % depuis le début de l’année, ce qui en fait la cinquième le club le plus performant derrière Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META), Palo Alto Networks (PANW) et Advanced Micro Devices (AMD). Les augmentations de prix des produits de Salesforce devraient augmenter modérément à la fois ses revenus et ses marges, sans sacrifier la position concurrentielle de l’entreprise, car de nombreuses autres sociétés de logiciels prennent des mesures similaires, a déclaré Scott Berg, analyste de Needham, à CNBC. « Je ne m’attends pas à ce que cela ait un impact important sur le taux de désabonnement », a déclaré Berg, qui a une cote d’achat et un objectif de cours de 230 $ par action sur les actions Salesforce. L’impact financier est le plus susceptible d’apparaître dans les résultats de Salesforce du prochain exercice, à partir de février prochain, a déclaré l’analyste. La société est actuellement dans son deuxième trimestre de l’exercice 2024. Avant l’annonce de mardi, Needham s’attendait à ce que Salesforce au cours de l’exercice 2025 génère 2,5 milliards de dollars de nouveaux revenus nets pour les quatre segments d’activité touchés par les hausses de prix. Cette projection pourrait atteindre environ 2,7 milliards de dollars à la suite des changements, a déclaré Berg. « Il y aura [also] être un avantage supplémentaire pour les marges d’exploitation et la rentabilité. » Il convient de noter que les gros clients négocient généralement avec Salesforce pour obtenir une remise sur le prix catalogue d’un produit. Néanmoins, un prix catalogue plus élevé peut se traduire par des revenus plus élevés pour Salesforce en supposant la taille du les remises aux nouveaux clients ne sont pas différentes. Voici un exemple simple pour illustrer. Salesforce facturera bientôt 330 $ pour une licence « Unlimited Edition » pour son Service Cloud, contre 300 $ auparavant. Un nouveau client, dans notre scénario hypothétique, qui achète 100 les licences avec une remise de 20 % sur le prix catalogue mis à jour généreront 26 400 USD de revenus pour Salesforce. Auparavant, un client qui achetait 100 licences avec une remise de 20 % sur l’ancien prix catalogue aurait généré 24 000 USD. Dans une note aux clients mardi, Mizuho Securities a déclaré que l’augmentation des prix catalogue de Salesforce n’était guère surprenante, mais l’ampleur était « meilleure que prévu. » Les analystes ont réitéré leur note d’achat sur Salesforce et ont légèrement relevé leur objectif de prix à 250 $ contre 240 $. « Plus généralement, nous pensons que le CRM reste bien placé pour aider sa vaste base de clients à gérer les revenus et l’optimisation des processus via la transformation numérique », a écrit Mizuho. « Nous continuons de croire que les perspectives de CRM signalent un nouveau chapitre dicté par une croissance rentable avant tout. » En effet, les nouvelles de mardi soulignent l’engagement du co-fondateur et PDG Marc Benioff à augmenter les bénéfices de Salesforce. En repoussant les pressions intenses des militants plus tôt cette année, Benioff a déclaré aux investisseurs que la rentabilité était la priorité absolue de l’entreprise. Il a rempli cette mission au cours des deux derniers trimestres, et augmenter les prix catalogue des produits clés pour la première fois en sept ans aidera également. Nous sommes convaincus depuis longtemps que les produits de Salesforce font partie intégrante de la conduite des affaires à l’ère numérique. En conséquence, nous nous attendons à peu de réactions négatives de la part des clients sur cette décision. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Marc Benioff, président-directeur général de Salesforce.com, prend la parole lors de la grande cérémonie d’ouverture de la Salesforce Tower à San Francisco le 22 mai 2018. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images