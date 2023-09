Salesforce attire les « boomerangs » pour réaccélérer sa croissance

Marc Benioff, PDG de Salesforce.com Inc., à droite, accueille les participants après un discours lors de la conférence Dreamforce de l’entreprise à San Francisco le 12 septembre 2023. Benioff a déclaré que les nouvelles fonctionnalités du produit, y compris celles alimentées par l’intelligence artificielle, seront démontré lors de la conférence annuelle de l’entreprise en septembre. Marlena Slöss | Bloomberg | Getty Images

Ariel Kelman était absent de Salesforce depuis plus d’une décennie lorsqu’il a reçu un message direct sur Twitter du PDG Marc Benioff début avril. Benioff voulait savoir si le responsable marketing, qui avait occupé des postes de direction chez Amazone Services Web et Oracle depuis qu’il a quitté Salesforce, était prêt à revenir. « Je pensais simplement que c’était le bon moment », a déclaré Kelman dans une interview lors de la conférence Dreamforce de Salesforce à San Francisco la semaine dernière. Kelman a passé quelques mois auparavant à diriger le marketing dans une startup appelée Fireblocks avant de rejoindre Salesforce en juin en tant que directeur du marketing. « C’est une entreprise dans laquelle j’ai passé de très bons moments », a-t-il déclaré. Miguel Milano, qui a dirigé les ventes sur les principaux marchés internationaux de Salesforce pendant plus d’une décennie, est également revenu en juin avec le titre de directeur des revenus. Milano a été attiré par le chef des opérations de Salesforce, Brian Millham, qui a passé une partie de ses vacances à Madrid à convaincre son ancien collègue de le rejoindre après trois ans passés au sein de la startup Celonis. « Il a fallu quelques coups », a déclaré Millham à Dreamforce. Kelman et Milano font partie d’au moins huit anciens dirigeants de Salesforce qui ont rejoint le gang en 2023, alors que l’entreprise approche de son 25e anniversaire. Benioff, qui a vu le co-PDG Bret Taylor partir plus tôt cette année après seulement un an à partager le poste le plus élevé, se tourne vers davantage de vieux gardes pour aider Salesforce à traverser une économie difficile et une ère de ralentissement de la croissance. Avant la crise technologique qui a débuté en 2022, Salesforce se régalait d’acquisitions importantes, déboursant environ 50 milliards de dollars au total pour MuleSoft, Tableau et Slack entre 2018 et 2021. Après avoir fait de gros paris pour alimenter la croissance des ventes et l’expansion sur de nouveaux marchés, Salesforce tente de tirer le meilleur parti de ce dont elle dispose, en affinant son approche commerciale et en devenant plus dépendant de ses propres produits. Pendant Dreamforce, qui a attiré plus de 40 000 personnes dans sa ville natale, l’entreprise a organisé un événement pour 50 anciens employés qui ont reçu des sièges désignés au salon et des cadeaux personnalisés, comme un animal en peluche portant une chemise jaune ornée d’une illustration d’un boomerang multicolore. Les dirigeants actuels étaient là pour les accueillir, a indiqué un porte-parole. Lors de l’appel aux résultats de Salesforce le 30 août, Benioff a déclaré que c’était formidable d’accueillir à nouveau ses anciens collègues. Millham a déclaré à CNBC qu’il était facile de les faire renouer. « Vous n’avez pas besoin d’être là tous les jours pour vous assurer qu’ils font le travail », a-t-il déclaré. « L’un des avantages des boomerangs est qu’ils sont opérationnels. »

La tour Salesforce, à gauche, et l’immeuble de bureaux Salesforce West à San Francisco, Californie, États-Unis, le mardi 23 février 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Leur travail ne sera pas facile. En janvier, Salesforce a annoncé qu’elle supprimait 10 % de ses effectifs, soit plus de 7 000 emplois, dans le cadre d’un plan de restructuration. Benioff a reconnu qu’avec l’augmentation des revenus pendant la pandémie, « nous avons embauché trop de personnes, ce qui a conduit à ce ralentissement économique ». Benioff était sous pression pour produire des résultats, le titre ayant perdu près de la moitié de sa valeur l’année dernière. Les investisseurs activistes se sont précipités sur le titre à partir de fin 2022, exigeant une croissance et des bénéfices plus robustes et une approche plus réfléchie de la conclusion des transactions. En mars, Benioff a déclaré que Salesforce avait dissous son comité du conseil d’administration chargé des fusions et acquisitions.

Les actions sont en hausse, mais la croissance reste lente