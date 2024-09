Salesforce acquiert Zoomin pour 450 millions de dollars

Le géant des logiciels Salesforce a annoncé mardi avoir signé un accord définitif pour acquérir la société israélienne Zoomin, un fournisseur de gestion de données pour les données non structurées. L’acquisition est évaluée à 450 millions de dollars, dépassant la dernière valorisation de l’entreprise en 2021, ce qui garantit à tous les investisseurs de Zoomin un rendement significatif.

Il s’agit de la deuxième acquisition majeure de Salesforce en Israël ce mois-ci, après son récent achat de Entreprise israélienne Own pour environ 1,9 milliard de dollars À ce jour, Zoomin a levé environ 70 millions de dollars auprès d’investisseurs, notamment Bessemer Venture Partners, Viola Growth, General Atlantic et Salesforce Ventures.

1 Voir la galerie Gal Oron, PDG de Zoomin, et le logo Salesforce. (Photo : Bloomberg, Richard Storm)

Zoomin est spécialisé dans le traitement et la mise à disposition de données non structurées aux moteurs d’IA et aux modèles autonomes (systèmes basés sur l’IA capables d’effectuer des tâches complexes avec une intervention humaine minimale). L’entreprise a été fondée en 2016 par Gal Oron, Hannan Saltzman et Joe Gelb, et emploie environ 130 personnes en Israël et aux États-Unis, qui seront désormais intégrées aux opérations Data Cloud de Salesforce.

Au-delà des fondateurs et des employés, les principaux bénéficiaires de l’accord incluent Bessemer Venture Partners, le premier investisseur de la société, le fonds israélien Viola Growth et l’américain General Atlantic.

L’acquisition devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2025 de Salesforce, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La plateforme Zoomin, utilisée par des entreprises telles que Mastercard, Dell et McAfee, traite de gros volumes de contenu technique provenant de plusieurs sources au sein des organisations. Elle permet aux clients finaux de recevoir des réponses personnalisées à tous les points de contact client (qu’il s’agisse du portail d’accueil, du site Web, du centre d’assistance, du centre de service client ou même du produit lui-même) tout en générant automatiquement des informations et des recommandations basées sur les habitudes de consommation de contenu et le comportement des utilisateurs.

La collaboration entre Zoomin et Salesforce a débuté en 2018 avec un investissement stratégique de Salesforce Ventures, qui s’est approfondi au fil des ans. Les entreprises ont signé un accord de collaboration stratégique et ont lancé un produit commun plus tôt cette année.

Cette acquisition intervient à un moment où les entreprises se concentrent de plus en plus sur la transformation numérique, en ajoutant diverses fonctionnalités d’IA à leurs produits et services. Alors que l’accès à l’infrastructure et aux moteurs d’IA est devenu plus accessible et abordable que jamais, de nombreuses organisations sont confrontées à des défis pour préparer et rendre leurs données accessibles aux moteurs d’IA. Ces défis ralentissent la transformation numérique et réduisent l’efficacité des outils d’IA à fournir des résultats précis et complets.

Suite à cette acquisition, la technologie de Zoomin sera intégrée à la plateforme Agentforce de Salesforce, permettant aux clients de connecter facilement leurs données organisationnelles existantes et de les utiliser dans le cadre d’expériences client basées sur l’IA. Dans un premier temps, la solution de Zoomin sera intégrée au Data Cloud et au Service Cloud de Salesforce, et son utilisation sera étendue à toutes les solutions Salesforce à l’avenir.

« Nous sommes à la fois honorés et ravis d’unir nos forces à celles de Salesforce. Il s’agit d’une progression naturelle de notre partenariat de longue date et en constante évolution », a déclaré Gal Oron, PDG de Zoomin. « Alors que les organisations accélèrent leur transformation en matière d’IA d’entreprise, notre mission commune est de les soutenir et de veiller à ce que l’IA ne se heurte pas au mur des données. En tant que partie intégrante du CRM IA n°1, nous permettrons aux clients d’exploiter leurs données d’entreprise existantes d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée possible. »

« Les données propriétaires non structurées sont un carburant puissant que nos clients peuvent utiliser pour les agents d’IA et les expériences client, et l’expertise et la technologie éprouvées de Zoomin accéléreront l’innovation de Data Cloud et permettront à nos clients d’obtenir une meilleure valeur d’Agentforce », a déclaré Rahul Auradkar, vice-président exécutif et directeur général d’Unified Data Services & Einstein.

Amit Karp, associé chez Bessemer Venture Partners et premier investisseur de Zoomin, a déclaré : « J’ai choisi d’investir dans Zoomin en raison de l’équipe. Gal, Hannan, Joe et l’incroyable équipe qu’ils ont constituée autour d’eux ont réussi à faire avancer l’entreprise à travers de nombreux défis. En tant qu’Israélien, je suis fier de voir les entrepreneurs et les travailleurs israéliens de la haute technologie continuer à être des leaders, même dans des moments comme ceux-ci. »