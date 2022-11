Salesforce a licencié des centaines d’employés lundi

Force de vente a confirmé mardi qu’il avait supprimé certains employés cette semaine après que le fabricant de logiciels d’entreprise ait vu la demande s’alléger dans certains pays et industries.

Protocole rapporté plus tôt sur les coupes, affirmant qu’elles pourraient affecter jusqu’à 2 500 employés. Une personne proche du dossier a déclaré que Salesforce avait licencié moins de 1 000 personnes lundi. Fin janvier, elle employait 73 541 personnes. En août, Salesforce a déclaré dans un dossier que les effectifs avaient augmenté de 36% au cours de l’année écoulée “pour répondre à la demande accrue de services de nos clients”.

“Notre processus de performance des ventes stimule la responsabilité. Malheureusement, cela peut conduire certains à quitter l’entreprise, et nous les soutenons tout au long de leur transition”, a déclaré un porte-parole de Salesforce à CNBC dans un communiqué.

Plusieurs entreprises technologiques, y compris Salesforce, ont annoncé leur intention d’ajouter des employés à un rythme plus lent qu’avant cette année pour faire face à des conditions commerciales plus difficiles à mesure que les prix et les taux d’intérêt augmentent. Certains d’entre eux sont également allés plus loin et ont supprimé certains employés existants, alors que les experts débattent du moment d’une éventuelle récession économique.

En août, Salesforce a publié des prévisions de bénéfices et de revenus pour l’ensemble de l’année inférieures aux attentes, faisant chuter l’action de 3 % le lendemain. Amy Weaver, chef des finances de Salesforce, a déclaré aux analystes que la demande ralentissait parmi les petites et moyennes entreprises, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, et dans les communications, les biens de consommation, les médias et la vente au détail. Marc Benioff, co-fondateur et co-PDG de Salesforce, a déclaré qu’il s’attend à ce que des cycles de vente plus longs et un examen plus approfondi des achats des entreprises persistent.

L’un des principaux concurrents de Salesforce dans le domaine des logiciels d’entreprise, Microsoft a annoncé une série de suppressions d’emplois en octobre.

