FLORHAM PARK, NJ (AP) – Il y aura probablement un moment dimanche – peut-être quelques-uns – où Robert Saleh lèvera les yeux vers les gradins du MetLife Stadium et se rappellera combien de vies ont été instantanément changées il y a 21 ans.

Y compris le sien.

Les Jets de New York de Saleh ouvriront la saison régulière de la NFL contre les Ravens de Baltimore à domicile – juste de l’autre côté de la rivière Hudson d’où des pirates de l’air ont écrasé deux avions dans le World Trade Center lors des attentats du 11 septembre.

Le football se jouera dimanche, mais toutes les acclamations ne signifieront pas que personne n’a oublié. Certainement pas Saleh, dont le frère aîné, David, a échappé de justesse à la tour sud ce jour-là.

Il y en avait 2 750 autres dans le bas de Manhattan qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Et il y a de fortes chances que de nombreux fans qui soutiennent les Jets – dans les tribunes et à domicile – pour battre Lamar Jackson et les Ravens dimanche pleurent des pertes personnelles depuis ce jour.

“Il n’y a pas de doute. C’est amplifié parce que c’est le 11 septembre dans cette ville », a déclaré Robert Saleh. «Pas tellement pour moi, mais pour les gens qui sont dans le vif du sujet. Évidemment, je sais que c’est documenté à propos de mon frère, mais j’ai entendu des histoires cette semaine sur les voitures qui se trouvaient à (les Meadowlands) pendant des mois après parce que personne ne pouvait les récupérer. Et puis les gares de Long Island et les tragédies qui ont conduit à cela.

Saleh n’avait que 22 ans le 11 septembre 2001 et commençait tout juste dans le secteur financier à Detroit. Son frère suivait une formation de conseiller financier à New York.

Alors que Saleh et sa famille regardaient à la télévision les attentats qui se déroulaient là-bas, à Washington, DC, et à Shanksville, en Pennsylvanie, ils priaient, espéraient et suppliaient que David aille bien.

Plusieurs heures angoissantes plus tard, David a appelé.

Il l’a fait.

Robert, qui pensait avoir perdu son grand frère, a immédiatement commencé à réfléchir à sa propre vie et à son cheminement de carrière. Après quelques mois de plus à parcourir le monde de la finance, l’ancien ailier rapproché du collège savait qu’il devait poursuivre son rêve.

Il voulait être entraîneur.

Ce voyage de deux décennies a commencé dans l’État du Michigan et l’a amené dans le centre du Michigan, en Géorgie, les Texans de Houston, les Seahawks de Seattle, les Jaguars de Jacksonville et les 49ers de San Francisco avant de devenir entraîneur-chef de la NFL pour la première fois l’année dernière avec les Jets.

“Je suis censé être ici et je crois que Dieu fait les choses pour une raison”, a déclaré Saleh après son embauche. “Et je crois que c’est l’un d’entre eux.”

Ses débuts avec les Jets l’an dernier – le 12 septembre à Carolina – ont coïncidé avec le 20e anniversaire des attentats terroristes.

Cette année, il se tiendra sur la touche dans un stade rempli de fans principalement de la région de New York/New Jersey exactement 21 ans depuis ce jour.

“Je pense que c’est très personnel pour beaucoup de gens et je pense que cette passion se fait sentir dans tout le pays, pas seulement à New York”, a déclaré Saleh vendredi. “Mais c’est un peu plus important ici et vous savez que (dimanche) signifie beaucoup plus qu’un simple match de football pour beaucoup de gens dans les tribunes.

“C’est pourquoi je pense que c’est ce qui va rendre dimanche plutôt cool.”

Le sport est devenu une méthode de guérison et une source d’unité lorsqu’il est revenu dans les stades à travers le pays quelques semaines après les attentats.

Et ils ont continué à le faire dans les années qui ont suivi, en particulier pendant les jours entourant l’anniversaire. C’est quelque chose qui n’a pas échappé à l’entraîneur des Ravens, John Harbaugh.

“Nous allons à New York, dans les Meadowlands, ce sera le 11 septembre”, a déclaré Harbaugh. « C’est un grand honneur d’avoir été choisi pour monter là-haut et jouer le 11 septembre. Nous prenons cela très au sérieux, cette partie-là.

«Nous connaissons l’environnement, nous savons à quel point il va être bruyant, nous savons à quel point ils vont être enthousiastes, leur comportement. Ils vont être dedans. Nous devons faire correspondre cela du mieux que nous pouvons.

Il y aura de poignants moments de silence avant le match.

Et très probablement quelques larmes.

Un drapeau américain de 100 mètres sera déployé sur le terrain par des membres du service de police de New York, du service d’incendie de la ville de New York et du service de police de l’autorité portuaire de New York et du New Jersey.

Les Jets commenceront alors une nouvelle tradition de jour de match en faisant chanter l’hymne national par les fans. Il sera dirigé par l’officier du NYPD Brianna Fernandez, dont le défunt père, Luis, était un vétéran de 23 ans du NYPD qui a aidé aux efforts de sauvetage et de récupération.

Un stade sera à nouveau rempli de voix unies par la tragédie et liées par le football.

« Je sais que vous aimez le hayon. J’apprécierais que vous sortiez tous tôt, que vous y arriviez tôt », a déclaré Saleh, adressant son message aux fans. “J’aimerais que tout le monde chante l’hymne national. Ne vous contentez pas de l’écouter, chantez-le simplement.

“Je pense que c’est la chose la plus cool quand le stade le chante. Je pense que ça va être électrique.

___

AP Sports Writer Noah Trister a contribué.

___

Plus de couverture AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Dennis Waszak Jr., Associated Press