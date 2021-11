Saleh insiste sur le fait que la reconstruction des jets est différente, « un plan réel »

NEW YORK : Il y a trois mots que les fans des Jets de New York sont las d’entendre de la part des entraîneurs et des joueurs de l’équipe :

Patience. Traiter. Le progrès.

Pour beaucoup, il suffit de laver, rincer, répéter.

Perdre peut durcir même les adeptes les plus fidèles, qui sont devenus insensibles en attendant une autre chance de participer au Super Bowl. Après tout, 1969, c’est il y a très, très longtemps. Et c’est une franchise qui manquera probablement les séries éliminatoires pour la 11e saison consécutive, la plus longue sécheresse active de la NFL.

Donc, quand Robert Saleh parle de la façon dont les choses vont bientôt basculer en faveur des Jets, il est facile de s’en débarrasser. Mais l’entraîneur pense que c’est vraiment différent et que les choses vont absolument changer pour le mieux, même si c’est difficile à voir à 2-8.

Je respecte l’urgence des fans et le désir de retourner cette chose, mais en toute honnêteté, c’est la première fois que cette base de fans vit quelque chose comme ça, a déclaré Saleh lundi. «Habituellement, cela a été une solution rapide suivie d’une ruée.

Le directeur général Joe Douglas s’est engagé à réussir grâce au repêchage et à l’agence libre. Et il s’agit d’une reconstruction à ses débuts, même si les Jets en ont connu une il y a à peine quatre ans lorsqu’ils sont allés 5-11 et ont repêché Sam Darnold avec des espoirs similaires pour l’avenir.

Tout cela s’est retourné contre lui dans la précipitation.

Le personnel du front office est différent maintenant, et il en va de même sur le terrain. C’était une autre réinitialisation totale et cela commence avec Douglas et Saleh, et va au quart recrue Zach Wilson et à partir de là.

Il s’agit d’un plan réel, a insisté Saleh. «J’ai l’impression que Joe fait un travail phénoménal avec un plan vraiment, vraiment concis sur la façon de construire à partir de zéro. Et il y a beaucoup de pièces passionnantes dans cette équipe qui sont cachées dans ces pertes. Mais lorsque vous vous asseyez et que vous le regardez de notre point de vue et (avec) la combinaison d’anciens combattants et de jeunes, cela va certainement dans la bonne direction.

Et finalement, bien que frustrant aujourd’hui, ça va être génial quand cette chose sera inversée.

Les joueurs chantent un refrain similaire. Et bien qu’ils n’acceptent pas une défaite difficile remplie de pénalités, d’erreurs et d’opportunités manquées telles que leur défaite 24-17 contre Miami dimanche, ils voient des signes positifs.

C’est du moins ce à quoi ils s’accrochent alors que les pertes s’accumulent.

Rome n’a pas été construite en un jour et cette chose ne va pas se retourner en un jour, a déclaré le plaqueur droit Morgan Moses, avant d’ajouter : Nous avons beaucoup de grands joueurs dans ce bâtiment.

Mais le plus tôt possible, ils devront le prouver sur le terrain. Ou les fans des Jets se couvriront à nouveau les oreilles et les yeux dans quelques années.

CE QUI FONCTIONNE

L’offensive a encore des problèmes, en particulier en produisant régulièrement dans la zone rouge et en convertissant les opportunités de marquer. Mais les Jets ont aussi des meneurs de jeu légitimes. Le receveur recrue Elijah Moore est une arme révolutionnaire, et son rôle ne fera qu’augmenter à mesure que l’offensive de Mike LaFleur se solidifiera. New York a des visions d’une combinaison Wilson-Moore causant des problèmes à ses adversaires pendant des années.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

La ruée vers les passes est presque inexistante avec seulement trois sacs lors des trois derniers matchs. New York n’a eu que trois pressions en seconde période contre Miami, et Tua Tagovailoa a lancé des passes de touché sur deux d’entre elles. Il y a un talent indéniable à l’avant, en particulier avec Quinnen Williams et John Franklin-Myers, mais la ligne D doit avoir plus de jeux d’impact.

STOCKER

Bryce Hall. Le demi de coin de deuxième année s’est amélioré chaque semaine. Il était l’un des joueurs les mieux notés de Pro Football Focus à son poste dimanche, lorsqu’il n’a accordé que quatre attrapés pour 21 verges contre les Dolphins. Hall, un cinquième tour de Virginie, s’impose comme une pièce maîtresse de la défense de Saleh.

RUPTURE DE STOCK

Matt Amendola. La sécurité d’emploi du botteur semble au mieux ténue après avoir raté deux buts sur le terrain contre Miami. Il est 11 sur 16 aux paniers, dont 0 sur 3 sur des coups de pied de 50 verges ou plus. Saleh a déclaré que les Jets évalueraient la position, ainsi que toutes les autres places, le lendemain.

BLESSURES

Saleh a déclaré que Wilson s’était très bien entraîné avant le match et qu’il sera évalué jusqu’à mardi avant que l’équipe ne décide mercredi si l’enfer commence dimanche à Houston. … La recrue RB Michael Carter, un autre point positif, sera absent deux à trois semaines avec ce que Saleh a dit être une entorse légère à la cheville. … LB CJ Mosley a déclaré qu’il allait bien après avoir quitté le match en retard pour être évalué pour une blessure à la tête.

NUMÉRO DE CLÉ

141 Le nombre de yards reçus par Moore sur huit attrapés contre les Dolphins, le plus par une recrue des Jets depuis que Rob Moore en avait 175 en Nouvelle-Angleterre en 1990.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Jets doivent prendre une décision au poste de quart-arrière, puis planifier une confrontation avec les Texans, qui ont également une fiche de 2-8. Cela pourrait finir par contribuer grandement à déterminer quelle équipe choisira le n ° 2, Detroit sans victoire étant le favori pour le n ° 1 du repêchage.

