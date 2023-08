Salaires réels : le nombre dont vous avez besoin pour comprendre pourquoi l’économie se sent mal.

Si vous vous êtes déjà complètement perdu – pas de GPS, hors de la carte, dans quelle direction est-il perdu – vous savez à quel point cela peut être désorientant. Tout à coup, rien ne vous semble familier et chaque chemin disponible semble être le bon. Cela peut prendre un certain temps pour trouver vos repères et revenir sur la bonne voie.

À sa manière, l’économie a été hors de la carte au cours des trois dernières années. Les mesures standard semblent assez bonnes. L’inflation a été une préoccupation, mais la production est solide et le marché du travail a été chauffé à blanc. Le taux de chômage est tombé en dessous de 5% en septembre 2021 et n’a jamais regardé en arrière.

Mais l’opinion publique est une tout autre affaire. Les sondeurs demandent régulièrement aux Américains comment ils pensent que l’économie se porte et si elle s’améliore ou se détériore. Les deux mesures ont dérivé à la baisse depuis la fin de 2020 et se sont effondrées l’année dernière. Tout est incroyable, presque – et personne n’est content.

C’est nouveau. L’opinion publique a toujours suivi le cycle économique, déclinant dans les récessions et s’améliorant dans les expansions comme celle que nous connaissons actuellement. Pour les observateurs de l’économie, cette divergence équivalait à se perdre dans les bois. Ils trottent toutes sortes d’explications à notre pessimisme inattendu. C’est les médias ! C’est le prix de l’essence ! C’est de la politique et de la partisanerie !

Mais ce qui se passe, ce ne sont pas des vibrations. Il y a une explication simple, une fois qu’on y réfléchit vraiment : le salaire des gens n’a pas suivi le rythme de l’inflation. L’insatisfaction des gens à l’égard de l’économie reflète cette baisse du pouvoir d’achat. Qu’est-ce qui cause que est le vrai mystère.

La chose troublante à propos de toutes ces explications est qu’elles prétendent essentiellement que le public américain a perdu son esprit collectif. C’est comme si, après des décennies de réponses sensées aux sondages sur l’économie, tout le monde décidait soudainement « Non ! Ne pas faire que plus! » C’est une chose d’ignorer un seul sondage qui manque un résultat électoral de quelques points, et une autre chose de rejeter des années d’enquêtes auprès de plusieurs sondeurs comme une erreur ou une illusion.

Par tradition et par formation, les économistes et les journalistes financiers concentrent leur attention sur trois fondamentaux – le chômage, l’inflation et la production totale – en écartant tous les autres facteurs économiques. Mais ce ne sont pas des fins en soi ; elles sont le vecteur de ce qui compte vraiment pour les ménages : le pouvoir d’achat. Puisque la plupart d’entre nous payons nos factures en travaillant, cela signifie une comparaison des salaires avec les prix.

Pendant longtemps, l’illusion que ces fondamentaux représentaient adéquatement l’économie a persisté parce que cela fonctionnait. Les réductions du chômage ont augmenté de manière fiable les salaires par rapport aux prix ; les augmentations du chômage sont allées dans l’autre sens. Nous continuons donc à regarder ces fondamentaux, même si cette relation est maintenant rompue.

Les travailleurs sont en bien pire état qu’il y a deux ans, malgré un faible taux de chômage. Mesurer cela avec précision – et la plupart des gens ne le font pas – est délicat. Vous ne pouvez pas simplement regarder les salaires en dollars. Vous devez tenir compte de l’inflation, qui érode le pouvoir d’achat des salaires, et aussi de la compétence des travailleurs. Un taux de rémunération de 25 $ de l’heure est idéal pour les aides-serveurs au lycée, mais pas pour les ingénieurs de 20 ans après l’université.

Les « salaires réels » sont le taux de rémunération horaire ajusté pour ces deux facteurs. Les ménages ont plus de pouvoir d’achat quand ils montent et moins quand ils baissent. Pendant la majeure partie de 2021 et 2022, ils ont chuté. Au second semestre 2022, les salaires réels étaient inférieurs d’environ 3 % à ce qu’ils étaient deux ans plus tôt, ce qui, pour le travailleur moyen, équivaut à une perte de près de 1 800 dollars par an. Il n’est guère surprenant que l’opinion des gens sur l’économie ait été affectée. Ce serait choquant si ce n’était pas le cas.

Ces derniers mois, cette tendance s’est inversée – les salaires réels sont en hausse en 2023 par rapport à 2022. L’expérience des deux dernières années ne va pas être effacée avec quelques mois de données, mais la tendance est prometteuse.

Les économistes semblent s’accrocher à l’illusion qu’un faible taux de chômage crée automatiquement un marché du travail fort pour une autre raison également : c’est ce qui a le plus de sens. Après tout, un faible taux de chômage ne se contente pas de faciliter la recherche d’emploi, il rend également plus difficile pour les entreprises de trouver des travailleurs. Pour concourir pour ces travailleurs, ils augmentent les salaires.

Il n’y a que deux façons de contourner cette logique. L’un est le manque de concurrence. Mais en tant que spécialiste des sciences sociales qui a passé beaucoup trop de temps à étudier l’économie, je ne pense pas que cela puisse être à blâmer. Alors que le marché du travail est en effet devenu moins compétitif, tout comme de nombreux marchés de biens et de services, il s’agit d’un processus graduel, bien trop lent pour provoquer des changements récents dans les salaires réels.

Reste l’autre option : une rupture dans la fixation des salaires. Bien que les marchés du travail tendus rendent difficile la recherche de travailleurs, les entreprises tardent à accorder l’augmentation de salaire nécessaire pour les recruter.

Une meilleure façon de le dire est que les salaires ne sont pas aussi fluide comme, disons, les prix de l’essence, qui semblent monter ou descendre en un instant. Il y a des raisons pour cela. Les prix du gaz sont facilement observables et facilement modifiables, et les gens changeront volontiers de station pour économiser quelques centimes par gallon. Les marchés du travail ne sont pas du tout comme ça. Changer d’emploi demande du temps et des efforts, et de nombreux travailleurs hésitent à abandonner le diable qu’ils connaissent pour le diable qu’ils ne connaissent pas. Les employeurs profitent de cette situation en ajustant les salaires lentement, voire pas du tout.

Voici à quoi cela ressemble en pratique. Une de mes amies est une infirmière itinérante, qui travaille en sous-traitance dans des hôpitaux qui manquent de personnel. Ces contrats durent parfois des mois, ce qui laisse amplement de temps à l’hôpital pour embaucher plus d’infirmières. Il pourrait obtenir ces infirmières en augmentant les salaires, mais il devrait le faire pour tout le monde ou faire face à un contrecoup. C’est cher, donc il utilise l’agence de placement à la place, évitant toute augmentation de salaire aussi longtemps que possible.

L’ajustement lent des salaires a toujours été la règle aux États-Unis – une règle très large. Elle vaut pour les baisses comme pour les augmentations de salaire, et en réponse à l’inflation comme au chômage. Au cours des 15 dernières années, en effet, chaque un changement notable dans la croissance des salaires réels a été associé à une évolution des prix dans l’autre sens. Par exemple, pendant la Grande Récession en 2008 et 2009, les salaires réels ont beaucoup augmenté alors que les prix ont chuté de manière inattendue, augmentant par accident le pouvoir d’achat de chacun. Trois ans plus tard, les prix ont augmenté de manière inattendue et les salaires réels ont chuté. Dans les deux cas, il a fallu du temps pour que les choses reviennent à la normale.

En ce sens, ce que nous avons vécu ces derniers temps n’est qu’une version extrême des affaires comme inhabituelles : une inflation élevée, combinée à un lent ajustement des salaires, fait baisser le pouvoir d’achat. Et cela n’est pas seulement vrai pour les États-Unis. La rémunération post-Covid du Canada a suivi la même trajectoire que la nôtre, et elle n’est pas la seule.

Pour sortir de ce trou, les salaires réels devront repartir à la hausse. La bonne nouvelle est qu’ils l’ont déjà fait. Les variations annuelles des salaires réels sont devenues positives en février ; les variations d’un mois à l’autre sont devenues positives à la fin de l’année dernière. À cet égard, nous nous en sortons bien. La plupart des économies européennes n’ont toujours pas connu de croissance des salaires réels.

De plus, ce trou est moins profond qu’il n’y paraît. Depuis fin 2020, les baisses de salaires réels ont coûté aux ménages un peu moins de 1 000 milliards de dollars. C’est beaucoup, sans aucun doute, mais c’est moins de la moitié de ce que les ménages ont reçu en transferts liés à Covid – paiements de relance, assurance-chômage élargie, crédits pour garde d’enfants, etc. – qui s’élevaient à 2 billions de dollars. Cela les place bien en avance sur ce qu’ils étaient en mars 2020, c’est pourquoi les gens rapportent que leurs propres finances se portent très bien, même s’ils détruisent l’état de l’économie.

Les perspectives de croissance continue des salaires sont bonnes. Une pression différée ne signifie pas qu’il n’y a pas de pression, et le faible taux de chômage et la réduction du pouvoir d’achat devraient continuer à exercer une pression à la hausse sur les salaires. Le public s’en est rendu compte. Les indices de sentiment ont commencé à augmenter à la fin de l’année dernière, à peu près au même moment que les salaires réels.

Ce dont nous devons nous libérer, c’est de l’idée préconçue selon laquelle un faible taux de chômage constitue à lui seul un bon marché du travail. Où nous sommes réellement est simple à comprendre. Les salaires en dollars s’ajustent lentement aux hausses de prix. L’inflation a beaucoup augmenté les prix, réduisant le pouvoir d’achat. En conséquence, le public n’est pas satisfait de l’économie. Ce n’est pas nouveau – ni pour ce pays, ni pour les autres – et cela aussi passera.

Darren Grant a obtenu son doctorat en économie en 1995. Il est actuellement professeur d’économie à la Sam Houston State University au Texas, où il étudie des sujets aussi variés que la césarienne, la conduite en état d’ébriété, la conception des bulletins de vote et l’évolution des salaires au fil des ans. le cycle économique. C’est un cycliste passionné qui fait du vélo pour transport et pour les voyages. En savoir plus sur ses activités professionnelles et ses balades à vélo ici.