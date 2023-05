Salaires des joueurs de la MLS : le Toronto FC dépense le plus, Shaquiri est celui qui gagne le plus, plus de notes

Les coéquipiers du Toronto FC Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi remportent plus que les alignements complets des 11 équipes de la MLS – et aucun des deux joueurs n’est même le meilleur gagnant de la ligue.

Mardi, la MLS Players Association a publié des informations sur les salaires de chaque joueur de la ligue à la suite de la fenêtre de transfert primaire récemment fermée. Malgré les sommes faramineuses remportées par la paire d’attaquants champions de l’Euro 2020 de Toronto, c’est le meneur de jeu du Chicago Fire Xherdan Shaqiri qui mène tous les joueurs de la MLS avec un salaire de 8,15 millions de dollars. Son club ne profite pas particulièrement de cette dépense, car l’entraîneur-chef Ezra Hendrickson a été licencié en raison de mauvais résultats plus tôt en mai et l’international suisse a alterné dans et hors de la formation cette saison.

La rémunération garantie combinée d’Insigne et de Bernardeschi était supérieure à l’ensemble de la masse salariale de la première équipe de 2023 pour Charlotte, Colorado, San Jose, Philadelphie, Vancouver, Minnesota, Real Salt Lake, Orlando, New York Red Bulls, Saint-Louis et Montréal, dans l’ordre de diminution des dépenses. À l’autre extrémité du spectre, trois équipes ont construit leurs listes sans qu’aucun joueur ne gagne au-dessus du salaire maximum pouvant être racheté avec de l’argent d’allocation ciblé (TAM): New York, San Jose et St. Louis.

Il est important de se rappeler que les totaux de rémunération garantis ne correspondent pas au montant total qu’une équipe dépense pour son alignement. Les chiffres ne tiennent pas compte des frais de transfert et de prêt que les clubs paient pour les joueurs individuels ; ces totaux peuvent atteindre des dizaines de millions. Cette saison voit des augmentations des seuils à la fois pour le salaire maximum senior (651 250 $) et le salaire maximum qui peut être racheté avec une allocation ciblée (TAM) (1,651 million de dollars) après que ces plafonds ont été gelés au cours des deux dernières saisons en raison de modifications apportées à l’ABC en raison de la pandémie de COVID-19.

Rémunération garantie 2023 pour les équipes MLS

Bien que les salaires les plus élevés fassent la une des journaux, il convient également de considérer la façon dont les équipes budgétisent la moitié arrière de leurs listes. Aucune équipe ne dépense plus pour les salaires des joueurs en dessous du maximum senior que le Dynamo de Houston, remportant cette catégorie de travailleur avec 7 935 446 $ dépensés. New York et San Jose éclipsent le reste de la ligue en termes de salaires engagés pour les joueurs gagnant dans la gamme TAM, à 9,26 millions de dollars et 9,08 millions de dollars, respectivement.

Parler avec L’athlétisme À propos de la publication d’informations sur les salaires, le directeur exécutif de la MLS Players Association, Bob Foose, estime que ces informations montrent un bon premier pas vers la réalisation des objectifs qui avaient été définis lors de la dernière série de négociations collectives. De nombreux éléments clés de ce pacte du début de 2021, y compris les augmentations du salaire maximum des seniors et les diminutions des allocations ciblées discrétionnaires, sont finalement entrés en vigueur cette saison.

En général, Foose est fier des gains réalisés par les joueurs en dehors de l’échelon supérieur des revenus de la ligue.

« En repensant à nos objectifs lors de la dernière négociation, une grande partie était centrée sur l’augmentation de la rémunération et l’équité de base en termes de rémunération pour l’ensemble du groupe de joueurs », a déclaré Foose. L’athlétisme. « Nous sommes très satisfaits de la façon dont la grille salariale s’est développée au cours de cet accord – en particulier parce que nous avons constaté une croissance au milieu et à l’arrière de la liste des seniors qui s’est accélérée et dépasse la croissance au sommet de la liste. liste. C’est quelque chose que nous insistons depuis longtemps auprès de la ligue : la répartition de l’argent entre les équipes est en fait tout à fait essentielle à la qualité de nos équipes. Avoir trop de salaire concentré tout en haut de la liste n’était pas le moyen de maximiser la qualité sur le terrain. Nous avons vu une réelle croissance là-bas.

Il est important de noter que bien que ces données sur les salaires soient les seules informations accessibles au public provenant d’une source principale concernant la rémunération des joueurs de la MLS, la formule utilisée par la MLSPA pour la rémunération garantie ne reflète pas parfaitement les revenus réels d’un joueur au cours d’une année donnée. La MLSPA annualise les primes d’un contrat sur le nombre total d’années de l’accord pour obtenir une rémunération garantie, qui peut gonfler ou diminuer un salaire au cours d’une année donnée tout au long de la durée du contrat.

Surtout, ces chiffres de salaire ne sont pas non plus les chiffres auxquels les joueurs atteignent le budget d’une équipe. Ces charges budgétaires comprennent également une partie annualisée des frais de transfert ou de prêt associés à un joueur individuel. C’est une partie très importante des calculs budgétaires pour les clubs, étant donné que beaucoup d’entre eux sont actifs sur le marché mondial des transferts.

En termes de salaire, Toronto est en tête du peloton dans toutes les distinctions de dépenses, avec 25,7 millions de dollars partagés entre les 29 joueurs participant à la deuxième année de la reconstruction de Bob Bradley.

En 2023, quatre équipes placent 10 joueurs sur leur liste au-dessus de la charge budgétaire maximale senior: Atlanta, DC, New York et Toronto. Les Red Bulls de New York sont la seule équipe à avoir construit son alignement avec seulement trois joueurs gagnant plus de 651 250 $, tandis que Houston et Montréal étaient à égalité avec quatre de ces salaires sur leur registre. Dix équipes ont trouvé le moyen de consacrer plus de la moitié de leurs dépenses salariales totales pour couvrir le reste de l’alignement au-delà de leurs cinq meilleurs revenus : Charlotte, Colorado, Kansas City, Minnesota, Montréal, New York Red Bulls, New York City FC, Philadelphie, Real Salt Lake et San José.

Proportion des dépenses sur les revenus les plus élevés

(Remarque : cliquer sur les en-têtes de colonne triera le tableau ci-dessus en fonction de cette mesure)

Aucune équipe ne se rapproche de consacrer autant de ses dépenses salariales globales à un seul joueur que Chicago avec Shaqiri, avec une marge de 41,8%, ce qui est plus que ce que le Colorado dépense pour ses cinq revenus les plus élevés (40,8%). Le Toronto FC consacre le pourcentage le plus élevé de ses dépenses salariales totales à un trio de joueurs, l’international canadien Jonathan Osorio rejoignant ses deux coéquipiers italiens pour faire 59% de la facture globale des Reds.

Imaginez un monde où n’importe quelle équipe MLS pourrait dépenser plus de 25 millions de dollars en salaires de joueurs, mais où elle peut désormais répartir ce total uniformément sur l’ensemble de sa liste. Au lieu de dépenser plus de la moitié de cela sur deux ou trois joueurs en raison de contraintes de joueurs désignés, comme le fait Toronto avec Bernardeschi et Insigne, ils pourraient plutôt répartir cette dépense sur l’ensemble de leur alignement projeté ainsi que sur quelques options de profondeur cruciales. Dans ce scénario, le meilleur revenu de l’équipe pourrait gagner 4 millions de dollars, le deuxième et le troisième pourraient gagner 2 millions de dollars chacun et les sept joueurs restants dans leur top 10 pourraient chacun remporter un salaire annuel moyen pouvant atteindre 1,5 million de dollars. Même cela laisserait 6,5 millions de dollars sur ce budget de 25 millions de dollars aux joueurs 11 à 30, avec un salaire moyen de 325 000 $ – ce qui n’est pas trop loin derrière la différence entre le minimum et le maximum senior cette saison.

Une équipe dans ce scénario pourrait perdre un peu de puissance, mais le club serait en mesure de recruter plus de joueurs de haute qualité s’il était autorisé à répartir l’argent plus uniformément. Au lieu de cela, les règles favorisent les propriétaires les moins ambitieux du groupe en garantissant que leurs pairs les plus dépensiers ne peuvent pas avoir un sérieux avantage concurrentiel. Cela limite sans aucun doute le potentiel de la ligue à l’échelle mondiale, mais contribue à garantir que neuf équipes par conférence semblent dignes (ou la plupart d’entre elles, en tout cas) de gagner une place en séries éliminatoires.

A terme, la nouvelle CBA devrait contribuer à donner aux équipes plus de liberté de manœuvre de manière différente les unes des autres. C’est un domaine qui, selon Foose, est essentiel pour aider la qualité de jeu de cette ligue à s’améliorer plus rapidement.

« Nous avons vu TAM devenir moins pertinent », a déclaré Foose. « C’était très intentionnel de notre côté. Nous voulons que toutes les dépenses des joueurs soient illimitées d’une année à l’autre et permettent aux équipes de prendre leurs propres décisions sur la façon dont elles structurent leur effectif, et nous travaillons dans ce sens. Mais en même temps, nous avons vu une croissance annuelle composée à deux chiffres sur chaque emplacement de la liste senior au cours des 20 dernières années environ. Puis en quelque sorte au bas de l’échelle des salaires, les minima continuent de progresser. Nous les amènerons à un minimum bien supérieur à 100 000 $ avant la fin de cet accord (en 2027), ce qui est toujours l’objectif.

Au total, 204 joueurs gagnent autant ou plus que la charge budgétaire maximale de la MLS de 651 250 $, soit près de 25 % de la ligue. Cela a du sens, car les joueurs qui gagnent autant sont soit des DP (trois par équipe), soit des joueurs TAM (généralement environ trois ou quatre par équipe). La ligue répertorie 112 joueurs gagnant 1 million de dollars ou plus en compensation garantie, contre 91 joueurs en 2022 et 78 en 2021. Une poignée de ces joueurs (Leandro Gonzalez Pirez, Taty Castellanos, Alexandru Mitrita, Ezequiel Barco) ne jouent plus en MLS.

Pourquoi quelqu’un voudrait-il être gardien de but?

Il n’est pas surprenant que la majorité des signatures à gros budget se trouvent du côté offensif du terrain. Les chiffres sont un peu faussés car la MLSPA a répertorié les milieux de terrain défensifs comme défenseurs, mais les équipes ont concentré leurs dépenses sur les attaquants et les milieux de terrain – environ 70%, selon la publication des salaires. Près de 40% de cela était concentré sur les attaquants. C’est par conception, bien sûr. De meilleurs joueurs offensifs devraient théoriquement conduire à un meilleur football offensif, et lorsque l’équilibre est biaisé contre les défenseurs, cela devrait conduire à des matchs avec des scores plus élevés.

Seuls deux défenseurs – Walker Zimmerman de Nashville et Thiago Martins du NYCFC – gagnent plus de 1,5 million de dollars par saison. 13 autres défenseurs gagnent au nord de 1 million de dollars. Richie Laryea, de Toronto, est le seul arrière de ce groupe. Tous les autres joueurs de l’échelon supérieur des dépenses ont été signés pour marquer ou créer des buts.

De même, les équipes MLS ont historiquement essayé de maintenir les dépenses des gardiens de but à un niveau bas et cela reste vrai cette année. Seulement 5,3 % des dépenses globales en rémunération garantie ont été consacrées aux gardiens de but. L’équipe d’expansion de St. Louis City a résisté à cette tendance cette année en signant l’ancien gardien de but du Borussia Dortmund Roman Burki avec un contrat qui lui rapporte 1,63 million de dollars cette saison, et jusqu’à présent, il est le gardien de but le mieux noté par American Soccer Analysis en termes de buts ajoutés, grâce en grande partie au fait d’être classé comme le meilleur tireur de la MLS à ce poste.

Tous les autres gardiens gagnent moins d’un million de dollars, et seulement quatre (y compris Bürki) gagnent au nord de 700 000 dollars.

(Photos du haut : Matthew Ashton – AMA/Getty Images ; Angel Marchini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images. Conception : Eamonn Dalton)