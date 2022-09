Salaire minimum vital 2022 : qu’est-ce que c’est et quand augmentera-t-il ?

Alors que l’économie britannique est dans une situation désespérée en raison d’une inflation qui grimpe à 9,9 % et fait grimper le prix des biens de consommation tandis que les salaires stagnent et qu’un hiver de factures d’énergie exorbitantes nous attend, le Trades Union Congress (TUC) a demandé que le salaire minimum soit soulevé « dès que possible ».

« Chaque travailleur devrait pouvoir s’offrir un niveau de vie décent », a déclaré Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC.

“Mais des millions de travailleurs mal payés vivent d’un salaire à l’autre, luttant pour s’en sortir – et ils sont maintenant poussés au bord du gouffre par des factures exorbitantes et la flambée des prix.”

La salaire minimum national actuel au Royaume-Uni est de 9,50 £ par heure pour les travailleurs âgés de 23 ans et plus, de 9,18 £ pour ceux âgés de 22 à 21 ans, de 6,83 £ pour les 20 à 18 ans et de 4,81 £ pour les moins de 18 ans et les apprentis.

Ces taux sont entrés en vigueur le 1er avril de cette année, la même date à laquelle ils sont ajustés chaque année, et représentaient une augmentation de 6,6 % du taux le plus élevé par rapport aux 8,91 £ de l’année précédente.

Les personnes âgées de 22 ans et moins recevant les taux les plus bas ont reçu des augmentations de 83p, 27p et 19p, ce qui, selon le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, était « globalement conforme » aux augmentations précédentes dans une annonce d’octobre dernier.

Le gouvernement dit maintenant qu’il tente de trouver un équilibre et prévient qu’une augmentation trop importante ou trop rapide du salaire minimum risque de provoquer un chômage de masse si les entreprises ne sont pas en mesure de faire face aux salaires.

Mais le TUC insiste sur le fait que les travailleurs doivent obtenir leur « juste part » à un moment où les entreprises versent des dividendes plus élevés aux actionnaires.

“Nous avons eu des promesses du gouvernement à maintes reprises, que nous devrions avoir une économie à hauts salaires”, a déclaré Mme O’Grady à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

“Cela devrait commencer par les travailleurs à bas salaire qui sont absolument terrifiés par ce que ces hausses des factures d’énergie signifieront pour leurs budgets, devant débourser pour les uniformes scolaires et mettre de la nourriture sur la table.”

Elle a fait valoir que les citoyens mieux rémunérés étaient moins susceptibles de devoir réclamer des prestations à l’État et plus susceptibles de payer des impôts et de contribuer à l’économie en tant que consommateurs.

Elle a également critiqué le fait que le salaire minimum soit plus bas pour les salaires plus jeunes, ajoutant: «Il est clair pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, que les gens devraient être payés au taux du travail, quel que soit leur âge.

« S’ils travaillent aussi dur pour le même travail, pourquoi devraient-ils être discriminés simplement parce qu’ils ont moins de 23 ans ?

Le salaire minimum national britannique est fixé en réponse au salaire médian, une moyenne calculée en additionnant chaque salaire au Royaume-Uni et en identifiant le point médian.

L’objectif actuel est que le salaire minimum atteigne 66% du salaire médian d’ici 2024, une approche qui devrait à nouveau augmenter le taux à 10,50 £ à partir du 1er avril 2023.

Cependant, le TUC souhaite que la moyenne de tous les travailleurs atteigne 20 £ de l’heure, le salaire minimum atteignant 75% de ce montant, soit 15 £ de l’heure, ce qui est loin d’être le cas.